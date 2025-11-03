Kashmir Security Review: उपराज्यपाल ने कश्मीर संभाग में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए की उच्चस्तरीय बैठक

श्रीनगर: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज कश्मीर संभाग में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए श्रीनगर में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

उपराज्यपाल ने जोर देकर कहा कि अधिकारियों को जमीनी हालात का लगातार आकलन करना चाहिए और घाटी से आतंकवाद के खात्मे के लिए सतर्क और तैयार रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों के साथ सुरक्षा परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं की व्यापक समीक्षा की और आतंकवाद मुक्त जम्मू-कश्मीर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया।

उन्होंने नागरिक प्रशासन और पुलिस को प्रभावी कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी अभियानों की सफलता के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का निर्देश दिया।

उपराज्यपाल ने कहा कि हमें आतंकवाद और उसके समर्थन तंत्र को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 360-डिग्री दृष्टिकोण अपनाना होगा।

उपराज्यपाल ने फर्जी खबरों और झूठे आख्यानों का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पुलिस और जिला प्रशासन को युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने और लोगों की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निपटान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

बैठक में जिला प्रशासन की सर्दियों की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने अधिकारियों से सर्दियों के मौसम में किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए सतर्क और तैयार रहने का आह्वान किया। उपराज्यपाल ने राष्ट्र की अखंडता और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पेशेवर उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस कर्मियों की सराहना की।

बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात, जम्मू-कश्मीर पुलिस मुख्यालय के विशेष महानिदेशक (समन्वय) एसजेएम गिलानी, गृह प्रमुख सचिव चंद्राकर भारती, सीआईडी ​​के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नीतीश कुमार, उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. मंदीप के. भंडारी, कश्मीर पुलिस महानिरीक्षक विधि कुमार बिरदी, कश्मीर संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग, कश्मीर संभाग के पुलिस उपमहानिरीक्षक, उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।