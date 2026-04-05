Left Front Manifesto : लेफ्ट फ्रंट ने जारी किया मैनिफेस्टो, नौकरी और निवेश पर फोकस

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले लेफ्ट फ्रंट ने शनिवार को विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और रोजगार पैदा करने पर फोकस किया गया है।

मैनिफेस्टो में लेफ्ट फ्रंट ने राज्य सरकार की सभी खाली पोस्ट भरकर पब्लिक सेक्टर में और राज्य की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बदलाव करके बड़े इन्वेस्टमेंट लाकर प्राइवेट सेक्टर में रोजगार पैदा करने का वादा किया।

पश्चिम बंगाल में सीपीआई (एम) के पुराने नेता और लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन, बिमान बोस के जारी मैनिफेस्टो में शहरी इलाकों में 120 दिन और ग्रामीण इलाकों में 200 दिन की नौकरी की गारंटी का वादा किया गया, जिसमें रोज की मजदूरी 600 रुपए तय की गई।

इसमें अगले पांच सालों में, चाहे वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन हो या वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन, एक ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जरिए राज्य सरकार में खाली पोस्ट भरने का भी वादा किया गया।

दूसरे बड़े वादों में 16 खेती के प्रोडक्ट्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) को डेढ़ गुना बढ़ाना, 100 यूनिट तक फ्री बिजली, पानी की जगहों को गैर-कानूनी तरीके से भरने पर रोक लगाने वाले कानूनों को सख्ती से लागू करना, और अगले पांच सालों में 20 लाख सेल्फ-हेल्प ग्रुप (एसएचजी) बनाकर महिलाओं को मजबूत बनाना शामिल है।

लेफ्ट फ्रंट ने सीनियर सिटिजन्स के लिए एक स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और 6,000 रुपए महीने की लिमिट वाली एक स्पेशल ओल्ड-एज पेंशन स्कीम का भी वादा किया।

मैनिफेस्टो में माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लास कम्युनिटीज के लिए डेडिकेटेड स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने पर फोकस किया गया।

मैनिफेस्टो जारी करने के बाद, बोस ने कहा कि एक और मुख्य फोकस एरिया वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पिछले 15 सालों के राज के दौरान स्टेट एक्सचेने पर हुए भारी जमा हुए कर्ज को कम करना होगा, जिसमें फालतू और नॉन-प्लान खर्च को खत्म किया जाएगा।

--आईएएनएस