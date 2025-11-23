भारत समाचार

Om Birla Birthday : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के जन्मदिन पर देशभर से बधाइयों का तांता, पीएम मोदी ने की लंबी उम्र की कामना

नेताओं ने ओम बिरला को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके नेतृत्व की प्रशंसा की।
Nov 23, 2025, 05:35 AM
नई दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के जन्मदिन पर रविवार को कई नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और सांसदों ने उनके शांत नेतृत्व शैली, संसदीय गरिमा बनाए रखने और सदन को उत्पादक बनाने के प्रयासों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ओम बिरला को जन्मदिन की शुभकामना देते हुए उनके लंबी उम्र की कामना की। 

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उनके जन्मदिन पर मेरी शुभकामनाएं। वे अपनी शांत लीडरशिप और सदन में सबको साथ लेकर चलने वाली मौजूदगी के लिए जाने जाते हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसेस को मजबूत करने, कंस्ट्रक्टिव बहस को बढ़ावा देने और पार्लियामेंट की गरिमा बनाए रखने के उनके कमिटमेंट का बहुत सम्मान किया जाता है। उन्होंने पार्लियामेंट को प्रोडक्टिव और लोगों पर केंद्रित बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। ईश्वर उन्हें देश की सेवा में लंबी और स्वस्थ जिंदगी दे।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, "लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। उनके विचारशील व्यवहार और संसदीय प्रक्रियाओं को मजबूत करने के उनके पक्के इरादे ने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। भगवान उन्हें अच्छी सेहत, लंबी उम्र और देश की सेवा करने की लगातार ताकत दे।"

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पोस्ट में लिखा, "सौम्यता और सरलता की मिसाल, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में आपका गरिमामय नेतृत्व भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को और सशक्त बनाता रहा है। संसदीय मर्यादाओं, संवाद की संस्कृति और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति आपकी अटूट निष्ठा ने संसद की निष्पक्षता, अनुशासन और कार्यकुशलता को नई दिशा प्रदान की है। प्रभु आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन का आशीर्वाद दें तथा देशहित के प्रति आपका समर्पण यूँ ही भारतीय लोकतंत्र को नई ऊँचाइयों की ओर अग्रसर करता रहे।"

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, "लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। श्री सालासर बालाजी महाराज से आपके दीर्घायु, स्वस्थ एवं यशस्वी जीवन की कामना है।"

गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सिंघवी ने लिखा, "आदरणीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। अपनी गहरी संवैधानिक विशेषज्ञता के लिए मशहूर, उन्होंने पार्लियामेंट्री सेशन की क्वालिटी को काफी बेहतर बनाया है। भगवान उन्हें हमेशा स्वस्थ और लंबी उम्र दें।"

भाजपा सांसद रवि किशन ने लिखा, "लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी विशेषज्ञता और संवेदनशीलता ने संसद की गरिमा एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए उसे एक नई ऊंचाई दी है। प्रभु श्री राम से आपके स्वस्थ, सुदीर्घ एवं समृद्ध जीवन की प्रार्थना करता हूं।"

--आईएएनएस

 

