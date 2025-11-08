Lal Krishna Advani Birthday : सीएम योगी, नीतीश समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लालकृष्ण आडवाणी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

नई दिल्ली: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भारत रत्न और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पोस्ट में लिखा, "'राष्ट्र प्रथम' के भाव के साथ देशहित में अपना जीवन अर्पित करने वाले भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य एवं हम सभी के मार्गदर्शक, पूर्व उप प्रधानमंत्री, 'भारत रत्न' लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आपका लोकनिष्ठ जीवन व संगठन कौशल असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए अनुपम आदर्श है। प्रभु श्री राम से हम आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की कामना करते हैं।"

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उनके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना है।

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पोस्ट में लिखा, "भाजपा को शिखर तक पहुंचने में अहम योगदान देने वाले वरिष्ठ नेता एवं देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, भारत रत्न पद्म विभूषण एवं भारत रत्न से सम्मानित लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन प्रदान करें।"

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिखा, "हम सभी के मार्गदर्शक, पूर्व उपप्रधानमंत्री, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत रत्न से सम्मानित, परम आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मां भारती की सेवा और संगठन के लिए समर्पित आपका जीवन प्रेरणादायक है। ईश्वर आपको शतायु एवं उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, मेरी मंगलकामनाएं हैं।"

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "राष्ट्रहित, संगठन निर्माण और वैचारिक स्पष्टता को अपने जीवन का आधार बनाने वाले, करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा, अनुशासन और राष्ट्रनिष्ठा के प्रतीक, ‘भारत रत्न’ आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। आपका सादगीपूर्ण जीवन, राष्ट्रसेवा और संगठन के प्रति समर्पण हम सभी के लिए मार्गदर्शक है। प्रभु बदरी विशाल से आपके आरोग्यपूर्ण, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ।"

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिखा, "हम सभी के पथ प्रदर्शक, भाजपा के संस्थापक सदस्य, पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व उप-प्रधानमंत्री, 'भारत रत्न' लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय राजनीति में आडवाणी का विराट योगदान इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक शुचिता और प्रामाणिकता के सर्वोच्च मानक तय किए हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी विचारधारा एवं सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा ने उन्हें भारतीय लोकतंत्र के सबसे सम्मानित स्तंभों में से एक बनाया।

"एक सशक्त संगठन शिल्पी के रूप में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विशाल वटवृक्ष की नींव रखी और उसे देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। वहीं, एक वैचारिक योद्धा के रूप में, उनकी ऐतिहासिक यात्राओं ने राष्ट्रवाद की भावना को जन-जन के हृदय तक पहुंचाकर एक युगान्तरकारी वैचारिक पुनर्जागरण का सूत्रपात किया। प्रभु श्री राम से आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन की प्रार्थना करती हूं।"

--आईएएनएस