Samrat Choudhary Oath Ceremony : सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण पर बोले नेता, 'नीतीश के रास्ते पर सम्राट आगे बढ़ें'

पटना: सम्राट चौधरी के बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर भाजपा के नेशनल सेक्रेटरी ऋतुराज किशोर सिन्हा ने कहा कि हम इसे निरंतरता के तौर पर देखते हैं। पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। अब प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के आशीर्वाद से वह इसे आगे ले जाएंगे।

सम्राट चौधरी के सीएम पद की शपथ लेने पर जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि सबसे पहले, मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई देता हूं। मैं जदयू के डिप्टी सीएम को भी बधाई देता हूं। मैंने जो देखा, उससे ऐसा लगता है कि लोगों के दिलों में अभी भी नीतीश कुमार के लिए कुछ जगह है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के बारे में पहले ही कहा था बिहार की बड़ी जिम्मेदारी आपको देंगे।

कौशलेंद्र कुमार ने आगे कहा कि अब सम्राट चौधरी के सामने बड़ी चुनौती है कि नीतीश कुमार ने 20 वर्ष में जो काम किया है, उस काम को देखते हुए कैसे और आगे बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश के रास्ते पर चलकर सम्राट और आगे बढ़ें।

केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आज सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और हमारे दो कैबिनेट सदस्यों विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने भी शपथ ली। बिहार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा।

विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार ने कहा कि सम्राट चौधरी के पास संगठन और शासन का बहुत अनुभव है और उन्होंने अच्छा काम किया है। आगे भी, बिहार में उनके नेतृत्व में किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए सरकार की योजनाओं को जमीन पर लाने का काम किया जाएगा। पीएम मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत में बिहार का योगदान अहम है।

डिप्टी विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नई सरकार के लक्ष्य पहले से ही साफ तौर पर स्पष्ट हैं। हमारे नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा है और हम सब सहमत हैं कि बिहार विकास, सुशासन और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, जिसे नीतीश कुमार ने बनाया है। हम बिहार को उसी रास्ते पर आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो उन्होंने पहले ही तय कर दिया है।

--आईएएनएस