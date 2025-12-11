Subramania Bharati : महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित भाजपा नेताओं ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "महाकवि सुब्रमण्यम भारती को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। उनकी कविताओं ने हिम्मत जगाई और उनके विचारों में अनगिनत लोगों के मन पर गहरी छाप छोड़ने की ताकत थी। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना को रोशन किया। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में काम किया जो न्यायपूर्ण और सबको साथ लेकर चलने वाला हो। तमिल साहित्य को बेहतर बनाने में भी उनका योगदान बेमिसाल है।"

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "महाकवि सुब्रमण्यम भारती को उनकी जयंती पर सादर श्रद्धांजलि। एक निडर राष्ट्रवादी, दूरदर्शी समाज सुधारक और क्रांतिकारी कवि, भारतीयार ने देशभक्ति, समानता और मानवीय गरिमा पर अपनी प्रेरक कविताओं से कई पीढ़ियों को जगाया। उनके शक्तिशाली शब्द और प्रगतिशील आदर्श आज भी देशभक्ति की भावना जगाते हैं और पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं।"

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "आधुनिक तमिल साहित्य के निर्माता सुब्रमण्यम भारती को उनकी जयंती पर नमन। औपनिवेशिक सरकार के अत्याचारों का सामना करते हुए, महाकवि ने क्रांति की जलती हुई मशाल को आगे बढ़ाया और अपनी जोशीली देशभक्ति की कविताओं से स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया। साथ ही उन्होंने सामाजिक सुधारों के जरिए एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज बनाने के भारत के सभ्यतागत लक्ष्य को भी आगे बढ़ाया। उनका ज्ञान प्रेरणा का एक शाश्वत स्रोत बना रहेगा।"

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "भारत के महान सपूत, महाकवि सुब्रमण्यम भारती को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। एक कट्टर राष्ट्रवादी और भारतीय भाषाओं के पक्के समर्थक, वे राष्ट्रीय एकता के हमारे सबसे बड़े आइकॉन में से एक हैं। सामाजिक सुधार, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और एक प्रगतिशील और एकजुट भारत पर उनकी बौद्धिक प्रतिभा और नए विचार हमेशा एक मार्गदर्शक की तरह काम करेंगे।"

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा,"मैं सुब्रमण्यम भारती, जिन्हें महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है, को उनकी जयंती पर याद करता हूं। एक महान हस्ती, उन्होंने तमिल साहित्य को नया रूप दिया, राष्ट्रीय चेतना जगाई और अपनी प्रेरणा देने वाली कविताओं के जरिए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक मजबूत आवाज दी। भारती का सामाजिक समानता और महिला सशक्तिकरण का समर्थन एक प्रगतिशील और एकजुट समाज की ओर हमारे सफर को प्रेरित करता रहता है।

--आईएएनएस