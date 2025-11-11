Red Fort Explosion : दिल्ली धमाके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख, तेजस्वी समेत कई नेताओं ने व्यक्त कीं संवेदनाएं

नई दिल्ली: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस घटना पर दुख जताया है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव और प्रवेश वर्मा समेत कई नेताओं ने भी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों और मित्रों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं।

राजद नेता और बिहार के पूर्व मंत्री तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार विस्फोट की दुःखद सूचना मिली। देश की राजधानी में ऐसे विस्फोट चिंताजनक और पीड़ादायक हैं। इस दर्दनाक हादसे में जिन परिवारों ने अपने निर्दोष प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं तथा सभी घायलों के शीघ्र अति शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में, चाहे वो पुलवामा हो या पहलगाम, हम सरकार के साथ दृढ़ता से खड़े रहे हैं। देश की सुरक्षा और संप्रभुता से महत्त्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि इस मामले की गहन जांच करें एवं निष्पक्ष व पारदर्शी कार्रवाई से जनता को आश्वस्त करें तथा दोषियों को कठोर से कठोर सबक सिखाए। आखिर कब तक भारतीय डर के साए में रहेंगे? जय हिंद!

आध्यत्मिक गुरु श्री श्री श्री रविशंकर ने कहा कि नई दिल्ली विस्फोटों से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं।

दिल्ली सरकार में मंत्री और भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली में आज शाम हुए धमाके की खबर बेहद दुखद और व्यथित करने वाली है। जिन लोगों ने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय से उबरने की शक्ति दे और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि दिल्ली में हुए विस्फोट में हुई जान-माल की हानि से अत्यंत दुःखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल शीघ्र स्वस्थ हों।

--आईएएनएस