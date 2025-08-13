भारत समाचार

Dausa Rajasthan Road Accident: दौसा में भीषण सड़क हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित नेताओं ने जताया दुख

Aug 13, 2025, 07:51 AM
दौसा में भीषण सड़क हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित नेताओं ने जताया दुख

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित कई नेताओं ने राजस्थान के दौसा में हुए भीषण सड़क हादसे पर शोक व्यक्त किया है।

राष्ट्रपति की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा, “दौसा, राजस्थान में हुई सड़क दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों समेत अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार बहुत ही दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं। मैं इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।“

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लिखा, "दौसा, राजस्थान में हुए भीषण सड़क हादसे में कई लोगों की मृत्यु और घायल होना अत्यंत दुःखद है। इस दुर्घटना में बच्चों और महिलाओं की मृत्यु का समाचार जानकर मन व्यथित है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।"

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लिखा, "दौसा में हुए भीषण सड़क हादसे में जनहानि का समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।"

कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसे के समाचार से मन बेहद व्यथित है। शोकाकुल परिवारों के प्रति मैं अपनी गहन संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रभु दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मैं कामना करता हूं।"

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, दौसा में हुए भीषण सड़क हादसे में खाटूश्याम जी के दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में धैर्य तथा संबल दें एवं दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।"

राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, “दौसा–मनोहरपुर रोड पर वापी के समीप हुए भीषण सड़क हादसे में कई लोगों की दुःखद मृत्यु एवं अनेक घायलों के समाचार से मन अत्यंत व्यथित है। यह एक असहनीय क्षति है, जिसकी भरपाई संभव नहीं। दौसा अस्पताल पहुंचकर घायलों का कुशलक्षेम जाना तथा पीड़ित परिवारों से भेंट कर उन्हें ढांढस बंधाया। इस कठिन समय में हम सभी शोकसंतप्त परिवारों के साथ खड़े हैं। चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी घायलों का समुचित, त्वरित और नि:शुल्क उपचार सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन को हर संभव सहायता के लिए सजग रहने को कहा गया है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें।"

 

