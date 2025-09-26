भारत समाचार

Latur Navratri Safety : लातूर में श्रद्धालुओं के बैगों पर लगाए जा रहे रिफ्लेक्टर, हादसे से होगा बचाव

लातूर में नवरात्रि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बैगों पर रिफ्लेक्टर लगाने की पहल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 26, 2025, 06:09 AM
लातूर में श्रद्धालुओं के बैगों पर लगाए जा रहे रिफ्लेक्टर, हादसे से होगा बचाव

लातूर: महाराष्ट्र के लातूर में हाइवे पर हादसों को कम करने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारी पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के बैगों में रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं, जिससे रात्रि में होने वाले हादसों को कम किया जा सके। लातूर हाइवे पर नवरात्रि में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पैदल चलते हैं।

नवरात्रि में राष्ट्रीय राजमार्ग औसा-तुलजापूर पर रोजाना लाखों श्रद्धालु तुलजाभवानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इस दौरान लोगों को सुरक्षित रखने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों ने 50 से 60 हजार श्रद्धालुओं को रिफ्लेक्टर लगाकर रवाना किया है।

इंस्पेक्टर सुनील खंडागले ने बताया कि नवरात्रि में हाइवे पर हादसे ज्यादा होते है और इनको कम करने के लिए यह पहल शुरू की गई है। हम लोग हाइवे पर गश्त करते हैं और पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं के बैग में रिफ्लेक्टर लगाते हैं। जिससे पीछे से आने वाले वाहनों को श्रद्धालुओं के बैग पर लगा रिफ्लेक्टर दिखाई दे।

उन्होंने बताया कि हम श्रद्धालुओं को फोन पर बात नहीं करने और ईयरफोन नहीं लगाने की सलाह दे रहे हैं, जिससे पीछे से आवाज आने पर उनको सुनाई दे। सबसे ज्यादा हादसे इसी कारण से होते हैं। बारिश में श्रद्धालुओं को हाइवे से किनारे चलने के लिए कहा जाता है।

खंडागले ने बताया कि हम लोगों की टीम 24 घंटे गश्त पर रहती है। नवरात्रि में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। इसको देखते हुए कई टीमों को भी हाइवे पर तैनात किया जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और मराठवाड़ा सहित कई क्षेत्रों से लाखों श्रद्धालु तुलजाभवानी के दर्शन के लिए तुलजापूर जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के साथ हाइवे पर चलने वाले चालकों को भी वाहन धीमे चलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। हाइवे पर वाहन तेजी से चलते हैं। इसके साथ ही ढाबों के लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि कोई हादसा होने पर पुलिस को सूचना दें, पुलिस लोगों की सहायता करने के लिए है।

 

 

Highway Accidentsroad safety IndiaPilgrim SafetyTuljabhavani TempleNavratri 2024Transport DepartmentLatur News

Related posts

Loading...

More from author

Loading...