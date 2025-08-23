भारत समाचार

Land For Job Case Hearing: 'लैंड फॉर जॉब' घोटाला: राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई 25 अगस्त तक टली

राबड़ी देवी पर आरोप तय करने की सुनवाई वकीलों की हड़ताल से टली
Aug 23, 2025, 11:30 AM
'लैंड फॉर जॉब' घोटाला: राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई 25 अगस्त तक टली

नई दिल्ली: लैंड फॉर जॉब' भ्रष्टाचार मामले में शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन, वकीलों की हड़ताल के चलते इसे टाल दिया गया। अब यह सुनवाई सोमवार 25 अगस्त को होगी। शनिवार को राबड़ी यादव पर आरोप तय करने को लेकर बहस होनी थी।

आज की सुनवाई में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय करने पर बहस होनी थी। लेकिन, जैसे ही केस की कार्यवाही शुरू हुई, अदालत में मौजूद हड़ताली वकीलों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि जब तक वकीलों की हड़ताल चल रही है, तब तक अदालत को भी सहयोग करना चाहिए और सुनवाई टाल देनी चाहिए।

वकीलों और जज के बीच इस मुद्दे पर बहस हुई, जिसके बाद अदालत ने आज की सुनवाई को स्थगित कर दिया और अगली तारीख 25 अगस्त तय की।

इस मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव समेत करीब 100 लोगों को आरोपी बनाया है।

शुक्रवार को कोर्ट ने लालू यादव की ओर से सुनवाई टालने की अपील को खारिज कर दिया था। इसके बाद आज की सुनवाई में राबड़ी देवी पर आरोप तय करने को लेकर बहस होनी थी, जो अब सोमवार को होगी।

बता दें कि 'लैंड फॉर जॉब' घोटाला भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए कुछ लोगों को रेलवे में नौकरी देने के बदले उनसे सस्ती दर पर जमीन ली। यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है। सीबीआई ने इस केस में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य पर आरोप लगाए हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह लेन-देन बिना किसी वैध प्रक्रिया के हुई। अब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है।

 

 

 

Rabri DeviLalu Prasad YadavTejashwi YadavBihar PoliticsCBI CaseLand for Job ScamRouse Avenue CourtCorruption Cases India

