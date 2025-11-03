भारत समाचार

Lalan Singh Statement: अनंत सिंह से जुड़ी यह पूरी घटना एक साजिश का हिस्सा है: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह

ललन सिंह ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी को साजिश बताया, एनडीए को वोट देने की अपील
Nov 03, 2025, 03:20 PM
मोकामा:  बिहार विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने अनंत कुमार सिंह की गिरफ्तारी पर बड़ा बयान दिया है।

ललन सिंह ने कहा कि हमें अपना मनोबल ऊंचा रखना होगा और इस साजिश का कड़ा जवाब देना होगा। जिन लोगों ने साजिश रची है, उन्हें जवाब मिल जाएगा जब आप सब एकजुट होकर तीर का बटन दबाएंगे, अनंत बाबू को वोट देंगे और नीतीश कुमार के हाथ मजबूत करेंगे।

दुलारचंद यादव की हत्या पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि अनंत सिंह से जुड़ी यह पूरी घटना एक साजिश का हिस्सा है। यह अपने आप नहीं हुई। कभी-कभी घटनाएं स्वाभाविक रूप से घटित होती हैं, लेकिन यह स्पष्ट रूप से सुनियोजित थी। कई वीडियो सामने आए हैं और उन्हें देखने से यह स्पष्ट है कि घटना जानबूझकर रची गई थी।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा बेगूसराय में एक तालाब में मछली पकड़ने पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने कहा कि जिस नेता की आप बात कर रहे हैं, वह बिहार आए, तालाब में गए और मछली पकड़ना शुरू कर दिया। बिहार का सबसे पवित्र और पूजनीय छठ पूजा गहरी आस्था और पवित्रता का त्योहार है, जहां लोग अत्यंत श्रद्धा के साथ सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। यहां तक ​​कि जो लोग छठ नहीं करते हैं, वे भी घाटों, गलियों और सड़कों की सफाई में मदद करते हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई न हो।

राजद नेता तेजस्वी यादव पर राजीव रंजन सिंह ने कहा कि ऐसा युवा, जिसका पूरा परिवार, पिता, माता, भाई और बहन सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हों, जो भ्रष्टाचार की गोद में पला-बढ़ा हो, उसे बिहार का युवा चेहरा कैसे कहा जा सकता है? वह वास्तव में भ्रष्टाचार की उपज है। लालू यादव ने अपने कार्यकाल में जितनी भी संपत्ति अर्जित की, उसका लाभ किसको मिला है?

इससे पहले केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और हम सभी यह चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं।

पीएम मोदी के रोड शो पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपने प्रधानमंत्री का रोड शो देखा, जिस तरह लोग उत्साहित थे और महिलाएं अपने घरों और छतों से पीएम मोदी की आरती उतार रही थीं। यह इस बात का प्रमाण है कि पीएम मोदी एक लोकप्रिय नेता हैं।

 

 

