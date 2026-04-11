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Ladli Behna Yojana : सीएम मोहन यादव लाड़ली बहना योजना की 35वीं किस्त जारी करेंगे

सीएम मोहन यादव आष्टा में 35वीं किस्त जारी करेंगे, महिलाओं को 1500 रुपये
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 11, 2026, 10:11 AM
सीएम मोहन यादव लाड़ली बहना योजना की 35वीं किस्त जारी करेंगे

भोपाल/सीहोर: मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को सीहोर जिले के आष्टा में ‘लाड़ली बहना योजना’ की 35वीं किस्त जारी करेंगे।

इस दौरान राज्य की 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में एक क्लिक के जरिए सीधे 1,500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। यह कार्यक्रम आष्टा में होगा और इस योजना के लिए एक और महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है, जो महिलाओं के लिए अतिरिक्त आय का साधन बन चुकी है।

 

पहले इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपये मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है। इ यह नियमित वित्तीय सहायता महिलाओं को घर के खर्चों का प्रबंधन करने, छोटी बचत करने और यहां तक ​​कि स्वरोजगार के अवसरों की तलाश करने में भी मदद करती है।

 

राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में, महिला लाभार्थियों को कौशल विकास और रोजगार पहलों से भी जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें और अधिक आत्मनिर्भर बनाया जा सके। वर्तमान में 1.25 करोड़ से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं, जो जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन और निर्णय लेने की शक्ति को लगातार मजबूत कर रही है।

 

सीधे बैंक खातों में पैसे भेजने की व्यवस्था से पारदर्शिता बनी रहती है और बीच में किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती, जिससे पूरा पैसा समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचता है।

 

इस कार्यक्रम के साथ ही मुख्यमंत्री 184 करोड़ रुपये से अधिक के कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं में से, आष्टा में संदीपनी स्कूल भवन का निर्माण, पार्वती नदी पर एक घाट, जावर में नेवज नदी का जीर्णोद्धार, मेहतवाड़ा में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिद्दीगंज में एक उप-तहसील भवन, आष्टा में एक राजस्व कार्यालय, और आष्टा-शुजालपुर सड़क पर एक पुल के निर्माण पर 115 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जाएगा।

 

इसके अलावा 69 करोड़ रुपये के अन्य कामों के लिए भूमि पूजन भी किया जाएगा। इनमें स्कूल भवन, पुलिस आवास, इच्छावर में छात्रावास, सड़कें, सामुदायिक भवन और अमृत 2.0 योजना के तहत पेयजल योजनाएं शामिल हैं। आष्टा शहर में नालियों का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण, सब्जी मंडी का विकास और पांडु शिला क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा।

 

यह पूरा कार्यक्रम दिखाता है कि मध्य प्रदेश सरकार एक साथ महिलाओं के कल्याण और क्षेत्र के संतुलित विकास पर ध्यान दे रही है। ‘लाड़ली बहना योजना’ को राज्य में महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी पहल माना जा रहा है। रविवार को आष्टा में होने वाले इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं और स्थानीय लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जो इस योजना से लोगों के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है।

35वीं किस्त का वितरण एक बार फिर सरकार की “लाड़ली बहनों” के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा।

--आईएएनएस

 

 

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