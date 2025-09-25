भारत समाचार

Ladakh Violence : लद्दाख हिंसा पर शमा मोहम्मद बोलीं, अंतर्राष्ट्रीय साजिश के आरोप गलत

लद्दाख हिंसा पर कांग्रेस का भाजपा पर हमला, शमा मोहम्मद ने संवाद की कमी बताई।
Sep 25, 2025, 12:41 PM
लद्दाख हिंसा पर शमा मोहम्मद बोलीं, अंतर्राष्ट्रीय साजिश के आरोप गलत

नई दिल्ली: लद्दाख में बुधवार को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन और भाजपा कार्यालय में आगजनी के बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने इस घटना के लिए भाजपा को ही जिम्मेदार बताया है।

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "जब भी कोई समस्या आती है और भाजपा के पास कोई जवाब नहीं होता तो वे कांग्रेस को दोषी ठहराते हैं। इस तरह से आरोप लगाना गलत है। हिंसा में आपके लोग भी शामिल हैं। आप लोगों को जाकर पता करना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग राज्य का दर्जा चाहते हैं। पहले उनके पास राज्य था, अब वे उसे वापस चाहते हैं और विशेष दर्जा भी मांग रहे हैं। यह मांग पहले से चली आ रही है, लेकिन भाजपा ने इस पर ध्यान नहीं दिया। भाजपा वालों ने वहां के लोगों से बातचीत नहीं की और अब बोल रहे हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश है।

हाथरस हत्याकांड को लद्दाख से जोड़ते हुए शमा मोहम्मद ने कहा कि उस समय भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया था, लेकिन उसके बाद सीबीआई की जांच में पता चला कि यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं है। स्थानीय लोगों ने लड़की की हत्या की थी।

मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है। तीन दिन पहले ही मणिपुर के लोगों ने असम राइफल्स के लोगों को मारा था।

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को फिल्म 'जवान' के लिए मिले राष्ट्रीय पुरस्कार पर उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामनाएं हैं। शाहरुख खान अच्छे एक्टर हैं, अच्छी बात है कि उनको यह पुरस्कार मिला है। केरल के एक बहुत बड़े एक्टर, मेरे हिसाब से देश के या दुनिया के बेस्ट एक्टर मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, मैं उनको भी बधाई देती हूं।

 

 

