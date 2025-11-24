Lachit Borphukan : लचित बोरफुकन की जयंती पर ओम बिरला और अमित शाह समेत कई प्रमुख नेताओं ने श्रद्धांजलि दी

नई दिल्ली: अहोम साम्राज्य के अपराजेय सेनापति और सराइघाट युद्ध के नायक वीर लचित बोरफुकन की सोमवार को जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई प्रमुख नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वीर लचित बोरफुकन को नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "अपने शौर्य व साहस से उन्होंने सिद्ध किया कि स्वाभिमान और एकता के सामने कोई साम्राज्य नहीं टिकता। लचित बोरफुकन जी असम और पूर्वोत्तर के साथ ही सम्पूर्ण भारत के गौरव हैं। उनका संघर्ष करोड़ों देशवासियों को प्रेरणा देता है।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लचित बोरफुकन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "उनकी अटूट देशभक्ति, कभी न हारने वाली बहादुरी और बेमिसाल मिलिट्री लीडरशिप ने न सिर्फ असम और हमारे बाकी नॉर्थईस्ट को मुगलों के हमले से बचाया, बल्कि इस इलाके की कीमती कल्चरल विरासत को भी सुरक्षित रखा। उनका जीवन हमेशा देशभक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, "मुगल आक्रांताओं के दमन के विरुद्ध अद्भुत साहस और दूरदर्शी रणनीति से मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा करने वाले महान सेनानायक लचित बोरफुकन को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। आपका जीवन और त्याग ‘राष्ट्र सर्वोपरि’ के आदर्श को सजीव करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है।"

इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने लचित बोरफुकन को साहस का प्रतीक और असम के गौरव की अमर पहचान बताया। हिमंत ने लिखा, "उनकी वीरता और नेतृत्व की विरासत को आगे बढ़ाते हुए, हम उनके नाम पर पुलिस अकादमी, मेमोरियल, स्कूल पाठ्यक्रम, और विश्वस्तरीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर रहे हैं। उनकी वीरता की विरासत आज भी हमारी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। लचित दिवस पर हम उन वीर को नमन करते हैं जिन्होंने राष्ट्र को झुकने नहीं दिया।"

--आईएएनएस