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Kutch Road Project : कच्छ में ‘रोड टू इनफिनिटी’ से खुलेगी विकास की नई राह, दूरी घटेगी और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

22 किमी लंबी सड़क से दूरी आधी, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 22, 2026, 11:51 AM
गुजरात: कच्छ में ‘रोड टू इनफिनिटी’ से खुलेगी विकास की नई राह, दूरी घटेगी और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

कच्छ:  गुजरात में कच्छ का खडीर बेट इलाका बड़े बदलाव का साक्षी बन रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के दूरदर्शी विजन के तहत इस क्षेत्र में सफेद रेगिस्तान और समुद्र को चीरते हुए एकला से बम्भंका तक 22 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। कच्छ के ‘रोड टू हेवन’ की तर्ज पर 140 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही इस ‘रोड टू इनफिनिटी’ से खडीर बेट के 12 गांवों की 12,000 से अधिक आबादी को लाभ होगा और सही मायने में यहां विकास का सूरज उगेगा।

पहले इस इलाके के लोगों को भचाऊ तालुका मुख्यालय पहुंचने के लिए 150 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करना पड़ता था, लेकिन अब यह दूरी केवल 75 से 80 किलोमीटर रह जाएगी।

स्थानीय निवासी हरदीप सिंह जाडेजा ने कहा कि यहां खडीर विस्तार में 11 गांव हैं। पहले रापर या भचाऊ जाने के लिए 180 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। यह रोड बनने से अब दूरी 70 किलोमीटर रह गई है। इससे आने-जाने में समय की बचत होगी और ईंधन की बचत होगी। यह रोड बहुत उपयोगी साबित होगी।

इसी रोड पर कछुए के आकार वाला कच्छ का ऐतिहासिक हनुमान बेट है, जहां प्राचीन रणेश्वर हनुमान मंदिर स्थित है। इतना ही नहीं, यह सड़क फ्लेमिंगो सिटी के नाम से फेमस एशिया के सबसे बड़े फ्लेमिंगो ब्रीडिंग ग्राउंड के पास से गुजरती है। इस पक्की सड़क के बनने से जहां दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को रणेश्वर हनुमान मंदिर पहुंचने में सुविधा होगी, वहीं पर्यटक भी सर्दियों के मौसम में यहां बड़ी तादाद में आने वाले प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो का दीदार कर सकेंगे।

रणेश्वर हनुमान मंदिर के महंत योगी देवनाथ ने कहा कि एकल-बम्भंका रोड बनने से टूरिज्म को गति मिलेगी और खडीर बेट क्षेत्र की प्रगति होगी। साथ ही इस मार्ग से सेना को बॉर्डर तक जल्दी पहुंचने में सहूलियत होगी।

पर्यटक अनीस शेख ने बताया कि यहां प्रवासी पक्षी आते हैं। हम उन्हें देखने के लिए आते हैं, अच्छी जगह बनाई है, रोड बढ़िया बनाया है। पहले यहां आने के लिए 300 किलोमीटर का सफर करना पड़ता था, अब यह महज 150 किलोमीटर रह गया है।

रोड टू इनफिनिटी न केवल खडीर बेट में रहने वालों के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने वाली साबित होगी, बल्कि इसके जरिए पर्यटकों को आर्कियोलॉजिकल साइट धोलावीरा तक जाने का वैकल्पिक मार्ग भी मिलेगा।

भुज के जिला पंचायत के कार्यपालक इंजीनिय इकबाल टोपीवाला ने कहा कि खडीर बेट और उसके आस-पास के निवासियों को अक्सर काम-काज के लिए भचाऊ तालुका जाना पड़ता है। यह रोड बनने से यहां के लोगों का सामाजिक विकास होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। रोड टू हेवन तो पहले से ही था, अब रोड टू इनफिनिटी बनने से खडीर बेट में आर्कियोलॉजिकल साइट धोलावीरा जाने वालों को और सुगमता होगी।

खडीर बेट के लोग पिछले पांच दशकों से भी ज्यादा समय से क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी की मांग कर रहे थे। रोड टू इनफिनिटी खडीर बेट के लिए नर्मदा और पानी के दूसरे स्रोतों तक पहुंचने में मददगार होगी। कुल मिलाकर रोड टू इनफिनिटी से न केवल कच्छ के खडीर बेट में समग्र विकास को गति मिलेगी, बल्कि पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

--आईएएनएस

 

 

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