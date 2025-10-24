भारत समाचार

Kurnool Bus Accident : मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेताओं ने जताया दुख

कुरनूल बस हादसे पर खड़गे, वेणुगोपाल और नवीन पटनायक ने शोक जताया और जवाबदेही की मांग की।
Oct 24, 2025, 06:36 AM
नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में हैदराबाद-बेंगलुरु राजमार्ग पर एक बस में लगी भीषण आग की घटना ने देश को झकझोर दिया है। इस दुखद हादसे में 11 लोगों की जानें चली गई है। हादसे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सहित कई नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा, "आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हैदराबाद-बेंगलुरु राजमार्ग पर एक बस में आग लगने की दुखद घटना, जिसके परिणामस्वरूप कई अनमोल जानें चली गईं, अत्यंत दुखद है। मैं इस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले सभी यात्रियों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।"

उन्होंने इस तरह की बार-बार होने वाली घटनाओं के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। खड़गे ने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की त्रासदियों से बचा जा सके।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बैंगलोर जा रही एक बस में लगी आग की दुर्घटना बेहद भयावह है। मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई और मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"

वहीं, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, "आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में एक बस दुर्घटना में आग लगने से हुई कई अनमोल जानें जाने की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन शोकाकुल परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"

आपको बता दें, हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक निजी बस में शुक्रवार तड़के कुरनूल जिले के चिन्नाटेकर गांव के पास आग लग गई, जिससे 11 यात्रियों की मौत हो गई और 9 अन्य लापता हो गए।

 

 

 

