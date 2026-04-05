Kumari Selja Statement : भाजपा नया नारा गढ़ती है और पुराना भूल जाती है: सांसद कुमारी सैलजा

तिरुवनंतपुरम: कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर लोगों को 'सांप्रदायिक' बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को 'नारों की सरकार' कहा। कांग्रेस नेता ने केरल में मछुआरों के मुद्दों और मानव-पशु संघर्ष के मुद्दे को भी उठाया।

कुमारी सैलजा केरल में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने कोच्चि में थीं।

भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने आईएएनएस से कहा कि भाजपा हमेशा सांप्रदायिकरण करने की कोशिश करती है। यही उनकी पहचान है। अगर वे विकास में इतने अच्छे हैं, तो वे इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? उन्होंने इसके लिए क्या किया है?

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नया नारा गढ़ती है और पुराना भूल जाती है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नारों और इस तरह के भाषणों की सरकार है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है।

इसके अलावा, कुमारी सैलजा ने भाजपा पर मतदाताओं को पैसे देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत आइए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि वे कैसे सांप्रदायिक रंग फैलाते हैं, कैसे वोट हासिल करते हैं, और कैसे चुनाव से पहले पैसे देते हैं।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वास्तविक विकास की बात कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता गांधी को केरल से बहुत लगाव है क्योंकि इस राज्य ने उन्हें और पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को संसद भेजा है।

कुमारी सेल्जा ने आईएएनएस से ​​बातचीत के दौरान मानव-पशु संघर्ष और मछुआरों की समस्याओं को आगामी चुनावों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे बताया।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हैं। जब हम पशु-मानव संघर्ष की बात करते हैं, तो हाथियों का आतंक, सांपों के काटने की घटनाएं और लोगों की जान जाना जैसी समस्याएं सामने आती हैं। जंगलों के किनारे बसे गांवों में अक्सर हाथियों का हमला हो जाता है, जिससे लोगों की मौत हो जाती है। उदाहरण के लिए, कोच्चि की सीमा के पास इंदिराम्मा की मृत्यु हो गई।

उन्होंने कहा कि ये संघर्ष जारी हैं, लेकिन सरकार इन्हें कैसे सुलझाती है, यह महत्वपूर्ण है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार की भूमिका आम आदमी के लिए इन समस्याओं को कम करना है।

कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ऐसा करने में सक्षम नहीं रहा है।

--आईएएनएस

एमएस/