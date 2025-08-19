भारत समाचार

Kullu Cloudburst 2025: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटा, 3 दुकानें और पुल क्षतिग्रस्त

कुल्लू में बादल फटने से दुकानों व पुल को नुकसान, प्रशासन ने संस्थान बंद किए।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 19, 2025, 06:43 AM
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटा, 3 दुकानें और पुल क्षतिग्रस्त

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटा है। इस घटना में आसपास के क्षेत्र में नुकसान हुआ है। तीन दुकानें और एक बाइक मलबे की चपेट में आई है। सरवरी में एक पैदल पुल क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही है कि इस प्राकृतिक आपदा में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार तड़के करीब 3 बजे कुल्लू के लगघाटी इलाके में बादल फटने की घटना हुई। इससे नाले में अचानक आए उफान के चलते कणौण गांव में तीन दुकानों और एक बाइक को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा, बादल फटने से कुल्लू शहर के पास बहने वाली सरवरी खड्ड में जलस्तर काफी बढ़ गया, जिससे सरवरी में एक पैदल पुल क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं, फोरलेन से कुल्लू बस स्टैंड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का बड़ा हिस्सा भी तेज बहाव में बह गया।

 

हालांकि, पुलिस ने सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से की बैरिकेडिंग कर दी गई है और लोगों को आगे जाने से रोका जा रहा है। कुछ लोग खतरा मोल लेकर अपनी गाड़ियां इन सड़कों पर चला रहे हैं, जिससे प्रशासन की चिंता और बढ़ी है।

 

बादल फटने की तेज आवाज सुनकर ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकल आए थे। स्थिति बिगड़ने के बाद ये लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए। एक स्थानीय महिला ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, "यह डर का माहौल काफी दिनों से बना हुआ है। लगातार बारिश होने से पूरे प्रदेश में नुकसान हो रहा है। इसी तरह रात में कुल्लू में बादल फटा, जिससे लोग घबरा गए थे। बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है।"

 

फिलहाल, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने मंगलवार को जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही, प्रशासन ने सरवरी क्षेत्र में नदी-नालों के किनारे झुग्गियों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया है।

 

नदी-नालों का जलस्तर ऊंचा बना हुआ है और लोगों में डर का माहौल है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, अफवाहों से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें।

 

 

Himachal NewsKullu Cloudburstnatural disasterCloudburst DamageFlash FloodsDisaster ManagementHimachal Rains

Related posts

Loading...

More from author

Loading...