भारत समाचार

KT Parnaik Speech : राज्यपाल ने नीट ग्रेजुएट्स से कहा, 'देश के बारे में सोचें, असली समस्याओं का हल निकालें'

एनआईटी दीक्षांत में सतत विकास और नैतिक नेतृत्व का संदेश
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 22, 2026, 05:49 AM
अरुणाचल प्रदेश : राज्यपाल ने नीट ग्रेजुएट्स से कहा, 'देश के बारे में सोचें, असली समस्याओं का हल निकालें'

ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. परनाइक (रिटायर्ड) ने शनिवार को नीट के ग्रेजुएट्स से देश की जरूरतों के हिसाब से एक मजबूत प्रॉब्लम-सॉल्विंग माइंडसेट बनाने की अपील की। ​​उन्होंने उनसे समाज और देश के विकास के लिए अपनी टेक्निकल नॉलेज का इस्तेमाल करने को कहा।

अरुणाचल प्रदेश के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (नीट) के 12वें कॉन्वोकेशन में चीफ गेस्ट के तौर पर बोलते हुए, राज्यपाल ने स्टूडेंट्स को इनोवेशन के साथ मजबूत टेक्निकल काबिलियत डेवलप करने की सलाह दी। उन्होंने आगे उन्हें एडैप्टेबिलिटी और लाइफलॉन्ग लर्निंग को अपनाने की सलाह दी।

राज्यपाल ने ग्रेजुएट्स को बधाई देते हुए, उन्हें प्रोफेशनल्स के तौर पर अपने फैसलों को गाइड करने के लिए एथिकल वैल्यूज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी, इनक्लूसिवनेस और सस्टेनेबिलिटी की गहरी भावना अपनाने के लिए कहा। उन्होंने उनसे टीमवर्क की भावना और लीडरशिप माइंडसेट को बढ़ावा देने के लिए भी कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नेशन-बिल्डिंग एक कलेक्टिव एफर्ट है, और कोई भी अकेला सफल नहीं होता।

लेफ्टिनेंट जनरल परनाइक (रिटायर्ड) ने इस बात पर जोर दिया कि नीट के हर ग्रेजुएट में न सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस के ज़रिए, बल्कि मकसद भरे काम के ज़रिए, विकसित भारत के हमारे कलेक्टिव विजन में एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूटर बनने का पोटेंशियल है।

इंस्टीट्यूशन की तारीफ करते हुए, राज्यपाल ने कहा कि नीट अरुणाचल प्रदेश समाज के लिए एक भरोसेमंद और सम्मानित इंस्टीट्यूशन के तौर पर उभर रहा है, जो न सिर्फ अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देता है, बल्कि इलाके के लिए गाइडेंस, इनोवेशन और सॉल्यूशन का सोर्स भी है।

उन्होंने कहा कि 95 प्रतिशत प्लेसमेंट, जिसमें 100 से ज्यादा कंपनियां नीट स्टूडेंट्स में दिलचस्पी दिखा रही हैं और कम्युनिकेशन के एरिया में रिसर्च करने के लिए 5जी लैब की सुविधा होना तारीफ के काबिल है।

उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि नीट अरुणाचल प्रदेश लोकल और इलाके की चुनौतियों का सामना करके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर, और स्किल्ड, नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार प्रोफेशनल्स को तैयार करके इन नेशनल मिशन में एक्टिव रूप से योगदान देता रहेगा।

राज्यपाल ने कहा कि नीट अच्छी क्वालिटी की टेक्निकल शिक्षा देकर, रिसर्च को बढ़ावा देकर, और समाज की जरूरतों के हिसाब से इनोवेशन को आगे बढ़ाकर देश बनाने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे देश की प्राथमिकता बदल रही हैं, अब फोकस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने और प्रोग्रेसिव क्षमताओं वाला एक मजबूत एमएसएमई सेक्टर बनाने की ओर होना चाहिए।

राज्यपाल ने अलग-अलग डिपार्टमेंट के टॉपर्स को इंस्टीट्यूट का गोल्ड मेडल दिया, जबकि नीट, अरुणाचल प्रदेश के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन ने चेयरमैन के गोल्ड मेडल दिए।

गेस्ट ऑफ ऑनर और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के पूर्व चेयरमैन, प्रो. टी.जी. सीताराम और नीट, अरुणाचल प्रदेश के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन, रमेश कुमार सरोगी ने भी इस मौके पर बात की।

--आईएएनएस

 

 

skill development India5G Lab IndiaMSME Growth IndiaArunachal Governorhigher education indiaArunachal Pradesh GovernorHigher Education Newsconvocation ceremonyNIT Arunachal PradeshTechnical Education IndiaTG Sitaramsustainable developmentAICTEKT Parnaik

Related posts

Loading...

More from author

Loading...