Karnataka Government Initiative : कर्नाटक ने चंदन की चोरी रोकने के लिए टेक्नोलॉजी पर जनता से सुझाव मांगे

बेंगलुरु: चंदन की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिष्ठित मैसूर चंदन साबुन के सरकारी निर्माता, कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड (केएसडीएल) ने चंदन की चोरी रोकने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है। यह घोषणा गुरुवार को लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने की।

इस पहल के तहत, चंदन की चोरी रोकने के लिए उन्नत उपकरणों या नवीन तकनीकों की जानकारी रखने वाले किसानों, वैज्ञानिकों और संगठनों को केएसडीएल से संपर्क करने और विवरण साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्हें संगठन के समक्ष ऐसी तकनीकों का प्रदर्शन करने का अवसर भी दिया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि यदि प्रस्तावित समाधान उपयुक्त और प्रभावी पाए जाते हैं, तो उन पर विचार और कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

पाटिल ने बताया कि चंदन की चोरी रोकने के उद्देश्य से अपनाई जाने वाली तकनीकों को लागू करने में आने वाला खर्च केएसडीएल द्वारा वहन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि चंदन की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, केएसडीएल को चंदन की सबसे अधिक मात्रा की आपूर्ति करने वाले चार किसानों को 4 जून को मैसूरु के पूर्व महाराजा नलवाड़ी कृष्णराज वाडियार की जयंती के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा।

मंत्री ने आगे कहा कि इसी अवसर पर चंदन चोरों को पकड़ने और मामले दर्ज करने में उल्लेखनीय प्रगति करने वाले पुलिसकर्मियों और वन अधिकारियों के साथ-साथ ऐसी कार्रवाई में सहायक विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने वाले आम नागरिकों को भी सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा।

पाटिल ने बताया कि चंदन की खेती करने वाले किसानों को हाल के वर्षों में चोरी का खतरा बढ़ता जा रहा है। चंदन की अवैध कटाई और तस्करी दशकों से जारी है। उन्होंने कहा कि हालांकि ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कानून लागू हैं, फिर भी दोषियों को सजा मिलने की संख्या बहुत कम है।

उन्होंने आगे कहा कि इस संदर्भ में, किसानों को कानूनी और तकनीकी सहायता प्रदान करना और उन्हें बड़े पैमाने पर चंदन की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना संगठन की जिम्मेदारी बन जाती है।

पाटिल ने आगे कहा कि पिछले तीन वर्षों में, केएसडीएल ने राज्य भर के किसानों से सीधे 174.5 मीट्रिक टन चंदन की खरीद की है और उनके खातों में 6.08 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं।

--आईएएनएस