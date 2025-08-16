भारत समाचार

Krishna Janmashtami 2024 Wishes: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर राहुल गांधी समेत विपक्ष के प्रमुख नेताओं ने शुभकामनाएं दीं

जन्माष्टमी पर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, लालू प्रसाद समेत विपक्षी नेताओं ने शुभकामनाएं दीं।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 16, 2025, 06:15 AM
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर राहुल गांधी समेत विपक्ष के प्रमुख नेताओं ने शुभकामनाएं दीं

नई दिल्ली: देशभर में श्रद्धा और उत्साह के साथ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर विपक्ष के प्रमुख नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और भगवान श्रीकृष्ण के संदेशों को याद किया।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देशवासियों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "आप सभी को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। यह पर्व आपके जीवन में नई उमंग, आनंद और ढेरों खुशियां लेकर आए।"

 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "मैं सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं।"

 

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा, "श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहे।"

 

राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने जन्माष्टमी के अवसर पर लिखा, "जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व आपके जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार करे। हर विपदा टले, नई सोच और युवा नेतृत्व के साथ बिहार विकास पथ पर आगे बढ़े, ऐसी मनोकामना है। भगवान श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता के माध्यम से दुनिया को ज्ञान, कर्म और भक्ति का श्रेष्ठ जीवन के लिए जो अद्भुत उपदेश दिया, वह हमें निष्काम कर्म करने, अत्याचार, अन्याय का विरोध करने तथा गरीब, जरूरतमंद व बेसहारा लोगों की बेहतरी के लिए प्रेरित करता है।"

 

राजद नेता तेजस्वी यादव ने लिखा, "आप सभी को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। सर्वदा ईश्वर की कृपा बनी रहे।"

 

यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने जन्माष्टमी को सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बताते हुए लिखा, "जन्माष्टमी सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि हमें यह स्मरण कराती है कि अन्याय और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म और सत्य की विजय ही होती है। आज देश में जो हालात है, वैसे में भगवान श्रीकृष्ण का संदेश हमें साहस देता है, 'उठो, संघर्ष करो और सत्य की रक्षा करो।"

 

कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "कांग्रेस परिवार की ओर से सभी देशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।"

 

वहीं, समाजवादी पार्टी ने भी शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "समस्त देशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं।"

 

 

 

Lalu Prasad YadavArvind KejriwalKrishna Janmashtamiopposition leaders greetingsJanmashtami 2024Rahul GandhiMamata Banerjee

Related posts

Loading...

More from author

Loading...