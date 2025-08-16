भारत समाचार

Krishna Janmashtami 2024: गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी समेत कई नेताओं ने दी देशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

जन्माष्टमी पर नेताओं ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं
Aug 16, 2025, 06:09 AM
गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी समेत कई नेताओं ने दी देशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

नई दिल्ली:  देशभर के लोगों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर उत्साह दिख रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने देशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की!श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धर्म, नीति और लोक कल्याण के प्रतीक भगवान श्रीकृष्ण का जीवन हर भारतीय को सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।"

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'एक्स' पर लिखा, "श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे, यही मेरी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है।"

केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, "सर्वजनीन गुरु कृष्ण को मेरा नमन! भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्मोत्सव पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।" कृष्ण, समस्त ब्रह्मांड के आधार, चंचल और परम योगी, 'श्री कृष्ण जन्माष्टमी'! बांसुरी वादक सभी के जीवन में प्रेम, करुणा और भक्ति का संचार करें और संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करें, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण!"

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'एक्स' पर लिखा, "सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं भगवान श्री कृष्ण से आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं।"

बता दें कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हर साल भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जाते हैं।

 

