Krishna Janmashtami 2024 Greetings: राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने देशवासियों को 'श्रीकृष्ण जन्माष्टमी' की शुभकामनाएं दी

नई दिल्ली: देशभर में शनिवार को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी।

राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करके देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने श्रीकृष्ण के दिखाए मार्ग का अनुसरण करने और राष्ट्र को मजबूत बनाने की बात कही।

उन्होंने लिखा, "जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं! भगवान श्रीकृष्ण ने सम्पूर्ण मानवता को धर्म के अनुसार कर्तव्य मार्ग पर चलते हुए सभी प्राणियों के हित में लगे रहने का मार्ग दिखाया है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी यह संकल्प लें कि भगवान श्रीकृष्ण के दिखाए मार्ग का अनुसरण करेंगे तथा समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देश भर के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और इसे आस्था, आनंद और उत्साह का पवित्र त्योहार बताया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की असीम शुभकामनाएं। आस्था, आनंद और उमंग का यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। जय श्री कृष्ण!"

इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से श्रीकृष्ण का जिक्र किया था। उन्होंने श्रीकृष्ण के शस्त्र के नाम पर मिशन 'सुदर्शन चक्र' शुरू करने की बात कही थी।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हर साल भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, और उनका आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जाते हैं। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, व्रत रखते हैं, घरों और पूजा स्थलों को सजाते हैं और दूध से बने मीठे व्यंजन बनाते हैं।