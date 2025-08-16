भारत समाचार

Krishna Janmashtami 2024 Celebrations: इस्कॉन मंदिर समेत देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का उत्साह, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

नोएडा, नीमच और मुरादाबाद के मंदिरों में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 16, 2025, 06:21 AM
इस्कॉन मंदिर समेत देशभर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का उत्साह, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

नोएडा: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व को लेकर देशभर के मंदिरों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में इस बार करीब पांच लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। मंदिर को रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है। मंदिर प्रांगण और आसपास के क्षेत्रों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है, जबकि नोएडा पुलिस ने सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय थाने की पुलिस भारी संख्या में तैनात रहेगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

देशभर के कृष्ण मंदिरों में भक्ति और सौंदर्य का अनुपम संगम देखने को मिल रहा है। आकर्षक लाइटिंग, रंग-बिरंगे फूलों और झूमरों से मंदिरों की रौनक बढ़ गई है। वहीं, मध्य प्रदेश के नीमच के प्रसिद्ध सांवरिया सेठ मंदिर और बिचला गोपाल मंदिर में भी तैयारियां चरम पर हैं।

बिचला गोपाल मंदिर के पुजारी पंडित ललित कुमार शर्मा ने बताया कि 200 वर्ष पुराने इस मंदिर में बृज विहार की झांकी सजाई जा रही है। भगवान श्री गोपाल का अलौकिक श्रृंगार होगा, शाम 7 बजे काल संध्या आरती और रात 12 बजे जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। माखन-मिश्री और पंजरी का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया जाएगा। मंदिर को लाइटों और फूलों से सजाया गया है।

इसी तरह, सांवरिया सेठ मंदिर के पुजारी पंडित राजेंद्र पुरोहित ने बताया कि जन्माष्टमी पर सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान का अभिषेक होगा। मंदिर को फूलों से सजाया गया है। महिला मंडल द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा और रात 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाएगा।

वहीं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में भी जन्माष्टमी का उत्साह चरम पर है। बाजारों में लोग भगवान श्रीकृष्ण की पोशाकें, बांसुरी, मोरपंख और फूल खरीदने में व्यस्त हैं। माता-पिता अपने बच्चों को छोटे कान्हा के रूप में सजाने के लिए विशेष पोशाकें खरीद रहे हैं। बाजारों में कान्हा की सवारी की झलक भी देखने को मिल रही है।

मंदिरों को लाइटों और फूलों से सजाया गया है, जहां भक्त दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। मुरादाबाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रूट डायवर्जन की व्यवस्था की है। जन्माष्टमी का यह पर्व भक्ति, उत्साह और श्रद्धा का अनूठा संगम लेकर आया है। मंदिरों में भजन-कीर्तन, झांकियां और विशेष आयोजनों के साथ भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा।

 

 

Krishna JanmashtamiHindu FestivalsMuradabad Krishna TempleJanmashtami CelebrationsISKCON NoidaSanwaria Seth Templetemple preparations

Related posts

Loading...

More from author

Loading...