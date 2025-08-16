भारत समाचार

BJP Maharashtra News: संजय राउत सिर्फ बकवास करते हैं, लोग उनके बयान को गंभीरता से नहीं लेते : कृपाशंकर सिंह

कृपाशंकर सिंह ने संजय राउत को राजू श्रीवास्तव से किया तुलना
Aug 16, 2025, 06:24 AM
संजय राउत सिर्फ बकवास करते हैं, लोग उनके बयान को गंभीरता से नहीं लेते : कृपाशंकर सिंह

मुंबई: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर सिंह ने शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत पर निशाना साधा। उन्होंने संजय राउत की तुलना कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव से की।

शिवसेना (यूबीटी) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा था कि इस बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मिलकर निकाय चुनाव लड़ेंगे। उनके इसी बयान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह ने कहा कि वे सिर्फ बकवास और फालतू बातें करते रहते हैं। संजय राउत के बयान को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं।

कृपाशंकर सिंह ने संजय राउत की तुलना कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव से की। राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच नहीं हैं। इस वक्त कॉमेडी करने की रेस लगी है और पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक्टिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी चुनाव हो, महायुति के लोग एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे।

संजय राउत के भाजपा सरकार को तालिबानी प्रवृति बोलने पर कृपाशंकर सिंह ने कहा कि चोरों को सारे चोर नजर आते हैं। उनके विचार में वो जो हैं, वहीं सोच सकते हैं।

इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे के हिंदी विरोधी बयान पर बिना किसी का नाम लिए कृपाशंकर सिंह ने कहा था कि वे राजनीतिक कारणों से मराठी और गैर-मराठी के बीच खाई पैदा करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा था कि हिंदी माझी आई और मराठी माझी मावशी है (हिंदी मेरी मां है और मराठी मेरी मौसी है)। उन्होंने उत्तर भारतीय समाज को महाराष्ट्र के विकास का 'बराबर का भागीदार' बताया और कहा कि यह समाज केवल श्रमिक नहीं, बल्कि राज्य के निर्माण में योगदान देने वाला समर्पित नागरिक वर्ग है।

 

