Tamil Nadu Elections 2026 : केपी रामलिंगम ने डीएमके पर भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया

रामलिंगम बोले- डीएमके कुशासन खत्म करेगा भाजपा-एआईएडीएमके गठबंधन
Sep 08, 2025, 04:07 AM
तमिलनाडु : केपी रामलिंगम ने डीएमके पर भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया

सलेम: के तमिलनाडु प्रदेश उपाध्यक्ष केपी रामलिंगम ने सलेम में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक की। बैठक के बाद रामलिंगम ने पत्रकारों से बातचीत में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) और अन्य विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला।

तमिलनाडु प्रदेश उपाध्यक्ष केपी रामलिंगम ने कहा कि डीएमके को मजबूत लोग पसंद नहीं हैं और वह केवल कमजोर लोगों का समर्थन करती है। रामलिंगम ने यह बयान रविवार को सलेम में आयोजित भाजपा की बैठक के बाद दिया।

रामलिंगम ने अन्नाद्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के साथ भाजपा के गठबंधन पर स्पष्टता जताते हुए कहा कि यह गठबंधन 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए मजबूत है। एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। रामलिंगम ने यह भी साफ किया कि भाजपा का उद्देश्य एआईएडीएमके के आंतरिक गुटों को एकजुट करना नहीं, बल्कि गठबंधन को मजबूत कर पार्टी के विकास में सहयोग करना है।

एआईएडीएमके के आंतरिक कलह पर टिप्पणी करते हुए रामलिंगम ने कहा, "पार्टी को शेखर बाबू, वेलु, जगतरक्षगन, थिरुनावुक्कारसु मुथुसामी, सेंथिल और सेंथिल बालाजी जैसे नेताओं को एकजुट कर एक मजबूत संगठन बनाना चाहिए। एकजुट एआईएडीएमके ही डीएमके को कड़ी टक्कर दे सकती है।"

कम्युनिस्ट पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "ये दल देशहित में काम करने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति 'दयनीय' है।" उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों पर केवल अवसरवादी राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही डीएमके पर भी भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया, जिसे उन्होंने 2026 के चुनावों में मुख्य मुद्दा बताया।

भाजपा और एआईएडीएमके गठबंधन को मजबूत बताते हुए रामलिंगम ने दावा किया कि यह गठबंधन डीएमके की 'कुशासन' को उखाड़ फेंकेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों को डीएमके के खिलाफ जागरूक करने की अपील की।

 

 

