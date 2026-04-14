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Kozhikode Murder Case : केरल के कोझिकोड में 16 साल की लड़की की हत्या करने वाले आरोपी की भी मौत

कोझिकोड हत्याकांड में नया मोड़, किशोरी की हत्या के बाद आरोपी भी मृत मिला
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 14, 2026, 02:33 PM
केरल के कोझिकोड में 16 साल की लड़की की हत्या करने वाले आरोपी की भी मौत

कोझिकोड: केरल के कोझिकोड में 16 साल की एक लड़की की हत्या के मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पुलिस को शक है कि यह बदले की भावना से किया गया अपराध है। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी अदनान की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

मंगलवार सुबह ईस्ट मूझिक्कल के पास हुई इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है। इस घटना को बहुत बेरहमी से अंजाम दिया गया और जिन हालात में हुई, उससे जांच करने वाले और वहां के लोग हैरान हैं।

शुरुआती जांच के मुताबिक, नसरीना की हत्या उसके घर के ऊपरी फ्लोर पर बेडरूम में शॉल से गला घोंटकर की गई। घटना के समय, उसकी मां, दादी, बहन और भाई घर में मौजूद थे, जिन्हें इस बात का पता नहीं था कि क्या हो रहा है।

पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि आरोपी अदनान ने हमले के दौरान लड़की की दादी का भी गला घोंटने की कोशिश की थी। अदनान कुलथूर का रहने वाला था और पीड़िता का रिश्तेदार भी था। इस घटना के बाद वह घर के दूसरे कमरे में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत मिला।

शुरू में, परिवार वालों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और नसरीना को हॉस्पिटल ले गए। हालांकि, लौटने पर, उन्होंने कथित तौर पर उसे मृत पाया और उसके चेहरे पर टेप लिपटा हुआ था, जिससे यह मामला और पेचीदा हो गया।

जांच करने वालों का मानना ​​है कि अदनान आधी रात के आसपास एक डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करके घर में घुसा था। वह पहले परिवार के साथ रहता था, लेकिन छह महीने पहले कई चोरियों के शक के बाद उसे घर से निकाल दिया गया था। आस-पास के लोगों और रिश्तेदारों का कहना है कि पैसे गायब होने को लेकर हुए झगड़े और नसरीना द्वारा उसके बर्ताव का कड़ा विरोध करने के बाद शायद दोनों के बीच गहरी रंजिश हो गई थी।

शक है कि अदनान ने इसी गुस्से में जब परिवार सो रहा था तो वारदात को अंजाम दिया। नसरीना को मारने के बाद, माना जा रहा है कि उसने घर में ही सुसाइड कर लिया। परिवार को इस हादसे के बारे में सुबह करीब 5 बजे पता चला। पुलिस दोनों लाशों को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए ले गई।

पुलिस ने घर से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा कर ली है और जांच कर रही है कि अदनान, जो करीब 15 किमी दूर रहता था, बिना किसी की नजर में आए उस जगह तक कैसे पहुंच गया। घटनाओं का पूरा सिलसिला जोड़ने के लिए रिश्तेदारों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम

 

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