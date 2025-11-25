भारत समाचार

Kolkata Assault Case : शादी का झांसा देकर महिला का किया यौन शोषण, आरोपी गिरफ्तार

शादी का झांसा मामले में कोलकाता पुलिस ने आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया
Nov 25, 2025, 03:52 AM
बंगाल: शादी का झांसा देकर महिला का किया यौन शोषण, आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शादी का झांसा देकर महिला का यौन उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुंबई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान दीप चक्रवर्ती के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पीड़ित महिला द्वारा कोलकाता के कस्बा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की है।

पीड़िता ने शिकायत में बताया कि जैसे ही उसने आरोपी पर शादी करने का दबाव डाला तो वह कोलकाता की नौकरी छोड़कर मुंबई चला गया। आरोपी ने मुंबई पहुंचकर अपना मोबाइल नंबर बदल लिया और नई नौकरी भी ढूंढ ली।

पुलिस ने बताया कि आरोपी विदेश भागने की भी योजना बना रहा था। हालांकि, पुलिस ने सोशल मीडिया पर चैट करके आरोपी से दोस्ती की और उसके नए कार्यस्थल के बारे में पता लगाया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता कोलकाता में आरोपी के साथ काम करती थी।

दोनों रोज मिलते थे और धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। जैसे-जैसे उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं, दोनों साथ में कई जगहों पर जाने लगे।

आरोप है कि आरोपी ने महिला सहकर्मी से शादी का वादा करके उसके साथ अलग-अलग समय पर शारीरिक संबंध बनाए। जब महिला ने दीप पर शादी का दबाव डाला तो उसने उससे रिश्ता तोड़ने की कोशिश की।

इतना ही नहीं, वह रातों-रात कोलकाता की अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई चला गया। उसे मुंबई में नौकरी भी मिल गई। इस बीच, दीप से संपर्क न हो पाने पर महिला ने आखिरकार कस्बा पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि, जांच अधिकारियों को आरोपी तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

पता चला कि पुलिस अधिकारियों ने फर्जी नाम से दीप से संपर्क करना शुरू कर दिया था। आरोपी ने भी इसका जवाब दिया और चैटिंग शुरू कर दी।

वहां से पुलिस अधिकारियों को आरोपी के कार्यस्थल के बारे में पता चला। पुलिस अधिकारियों ने उस कंपनी को फोन किया जहां आरोपी मुंबई में कार्यरत था और उसकी नौकरी की पुष्टि की।

बाद में, कस्बा पुलिस स्टेशन से पुलिस अधिकारियों की एक टीम मुंबई गई। उन्हें पता चला कि दीप विदेश भागने की तैयारी कर रहा था और उसका वीजा भी बन चुका था। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विदेश जाने से पहले ही हमारे अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मुंबई से कोलकाता ले आए। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

