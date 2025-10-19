Kolkata Police Action : दीपावली से पहले कोलकाता में एक व्यक्ति गिरफ्तार, 600 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे जब्त

कोलकाता:अधिकारियों ने बताया कि कोलकाता पुलिस ने शनिवार को शहर में छापेमारी कर 600 किलोग्राम से ज़्यादा प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए। इस दौरान, पुलिस ने तोपसिया थाना क्षेत्र के तिलजला निवासी मोहम्मद जीशान (23) को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार, तीन नायलॉन की बोरियां और 25 कागज के डिब्बे जब्त किए गए, जिनमें विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधित पटाखे, जिनमें गोले, पटाखे और चॉकलेट बम शामिल हैं, कुल मिलाकर लगभग 600 किलोग्राम वजन के हैं।

पुलिस पूछताछ में, जीशान ने खुलासा किया कि उसने पश्चिम बर्दवान जिले के आसनसोल ले जाने के लिए प्रतिबंधित पटाखे खरीदे थे। सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए, सामान जब्त कर लिया गया। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "मैदान पुलिस स्टेशन में भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 9(बी) के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2)/223 (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है।"

इस बीच, पुलिस ने बताया कि 17 अक्टूबर तक कोलकाता के पटुली, ढलाई ब्रिज और गरिया क्रॉसिंग इलाकों से लगभग 1,315 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए गए, जबकि बांसड्रोनी इलाके से 36 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए।

अधिकारी ने कहा, "हम प्रतिबंधित पटाखों की अवैध बिक्री और इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए पूरे कोलकाता में छापेमारी और जागरूकता अभियान चला रहे हैं।"

शुक्रवार को, कोलकाता पुलिस ने दिवाली और काली पूजा समारोहों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें केवल पर्यावरण के अनुकूल पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई।

दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रदूषण पर अंकुश लगाने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, 20 अक्टूबर को रात 8 बजे से 10 बजे तक, केवल दो घंटे की अवधि के लिए ही हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।

कोलकाता पुलिस का यह फैसला कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को फटकार लगाने के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें पूछा गया था कि क्या सरकार पटाखों पर प्रतिबंध लगाने को तैयार है।

उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद, कोलकाता पुलिस ने निगरानी और प्रवर्तन बढ़ा दिया तथा प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर अंकुश लगाने के लिए शहरव्यापी अभियान के तहत ऊंची छतों और संकरी गलियों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया।