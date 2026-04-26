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Election Security : दूसरे चरण के मतदान से पहले होटलों की निगरानी बढ़ाई गई, बाहर से आए लोगों पर नजर

कोलकाता में चुनाव से पहले पुलिस अलर्ट, होटलों और लॉज पर बढ़ी सख्ती
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 26, 2026, 03:17 AM
कोलकाता: दूसरे चरण के मतदान से पहले होटलों की निगरानी बढ़ाई गई, बाहर से आए लोगों पर नजर

कोलकाता: कोलकाता पुलिस ने 29 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण से पहले शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं।

इस बार, लालबाजार (शहर का पुलिस मुख्यालय) ने आदेश दिया है कि शहर के सभी छोटे-बड़े होटलों और लॉज को निगरानी में रखा जाए। साथ ही, मेहमानों के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने पर जोर दिया गया है, जैसे कि कौन कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है और कितने समय तक रुक रहा है।

पुलिस के अनुसार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय नंद ने शहर के हर पुलिस स्टेशन को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने इलाकों में मौजूद सभी होटलों, गेस्ट हाउसों और लॉज पर कड़ी नजर रखें। चुनावों से पहले, बाहर से आने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

होटल अधिकारियों से कहा गया है कि वे हर मेहमान के वैध पहचान पत्र की जांच करें और उस जानकारी को स्थानीय पुलिस थाने के साथ साझा करें।

लालबाजार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "चुनावों के दौरान शहर में बाहर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की अशांति या अवैध गतिविधियों में शामिल न हो।"

कोलकाता के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों के पुलिस अधिकारी पहले से ही अलग-अलग इलाकों में जाकर होटल मालिकों से मिल रहे हैं और उन्हें नए नियमों के बारे में बता रहे हैं। पुलिस ने यह भी कहा है कि सिर्फ बड़े होटल ही नहीं, बल्कि छोटे लॉज और बजट गेस्ट हाउस भी निगरानी में लाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पर कभी-कभी पहचान की जांच में ढिलाई बरती जाती है।

इसके अलावा, रात में नाका चेक-पॉइंट, मोबाइल गश्त और अहम जगहों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और शहर में एंट्री के पॉइंट्स पर निगरानी बढ़ा दी गई है।

अधिकारी अब सीधे तौर पर रात के नाका चेक में शामिल हो रहे हैं। हर अहम चेक-पोस्ट पर दो आईपीएस अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जा सके और किसी भी तरह की लापरवाही को खत्म किया जा सके।

--आईएएनएस

 

 

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