Kolkata Police Security : डोल यात्रा और होली के लिए कोलकाता पुलिस ने किए व्यापक सुरक्षा इंतजाम

कोलकाता: कोलकाता पुलिस ने मंगलवार और बुधवार को मनाए जाने वाले होली और डोल यात्रा के दोहरे त्योहारों के लिए पूरे शहर में विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था की है।

पुलिस के अनुसार, डोल यात्रा के दिन कोलकाता भर में 398 पुलिस चौकियां तैनात की जाएंगी। इनमें से 86 विशेष चौकियां होंगी, जो खन्ना मोड़, पार्क सर्कस सेवन-पॉइंट क्रॉसिंग, श्यामबाजार और अन्य प्रमुख चौराहों सहित महत्वपूर्ण चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर स्थापित की जाएंगी।

प्रत्येक 86 विशेष चौकियों पर छह पुलिसकर्मी तैनात होंगे, जबकि शेष 312 चौकियों पर तीन-तीन पुलिसकर्मी होंगे। सबसे अधिक चौकियां (कुल 72) कोलकाता बंदरगाह क्षेत्र में होंगी। इसके अतिरिक्त, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण उपनगरीय डिवीजनों में 36-36 चौकियां तैनात की जाएंगी।

हुगली नदी के किनारे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन समूह (डीएमजी) की टीमें हुगली नदी के तटवर्ती 24 घाटों पर तैनात रहेंगी। कोलकाता पुलिस के प्रत्येक विभाग में एक समर्पित डीएमजी टीम भी स्टैंडबाय पर रहेगी।

शहरव्यापी निगरानी योजना के तहत, 62 पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) वैन विभिन्न क्षेत्रों में गश्त करेंगी। मोटरसाइकिल गश्ती दल संकरी गलियों और उप-गलियों में भी सतर्कता बरतेंगे ताकि त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना, शरारत या गुंडागर्दी को रोका जा सके।

रंगों के त्योहार के लिए शहर की तैयारियों और आगामी राज्य विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के ये कड़े उपाय किए गए हैं। रमजान के इस महीने के दौरान अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

इसी क्रम में, कोलकाता पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। शहर भर में पांच 'पिंक बूथ' स्थापित किए गए हैं, जिनका संचालन पूरी तरह से महिला कर्मियों द्वारा किया जाता है और ये आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। रात में विशेष गश्ती वाहन भी तैनात किए जाएंगे, जिनमें महिला पुलिस अधिकारी रात 8 बजे से सुबह 2 बजे तक गश्त करेंगी ताकि निवासियों में सुरक्षा और विश्वास को बढ़ाया जा सके।

अधिकारियों ने कहा है कि वे त्योहारों के शांतिपूर्ण और घटना-मुक्त आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

