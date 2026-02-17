भारत समाचार

Kolkata Police Rescue : पश्चिम बंगाल में दो बांग्लादेशी नागरिकों को बंधक बनाने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

वीजा नाम पर बंधक बनाने और फिरौती वसूलने के आरोप में दो गिरफ्तार
Feb 17, 2026, 11:23 PM
कोलकाता: कोलकाता पुलिस ने वीजा दिलाने के नाम पर दो बांग्लादेशी नागरिकों को बंधक बनाकर अवैध रूप से रखने और उनसे पैसे वसूलने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया।

टेक्नोसिटी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने सोमवार को एक होटल पर छापा मारकर दो बांग्लादेशियों को बचाया।

पुलिस ने मौके से बांग्लादेशी नागरिक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, कुछ दिन पहले बांग्लादेश के दो नागरिक, राजीव लस्कर और जुनैद मियां, भारत आए थे। वे वैध वीजा के साथ कोलकाता पहुंचे थे।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, उन्होंने भारत से तुर्की जाने की योजना बनाई थी। वीजा प्राप्त करने के प्रयास में, राजीव और जुनैद ने अचिंत्य कुमार पाल नामक एक दलाल से बात की।

जांचकर्ताओं का दावा है कि बांग्लादेशी नागरिक हुमायूं कबीर ने अचिंत्य कुमार पाल को राजीव और जुनैद से मिलवाया था। इसके बाद, वीजा दिलाने के नाम पर दोनों बांग्लादेशियों को बुलाया गया। आरोप है कि उन्होंने दोनों को बंधक बना लिया। इसके बाद फिर उनसे तीन लाख रुपए की मांग की गई। बांग्लादेश के एक बैंक से अपहरणकर्ताओं के खाते में यह रकम ट्रांसफर भी कर दी गई। लेकिन इसके बाद भी और रकम की मांग की गई।

इसी बीच, पुलिस अधिकारियों को गोपनीय सूत्रों के माध्यम से पूरी घटना की जानकारी मिली।

टेक्नोसिटी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने होटल पर छापा मारकर दो बांग्लादेशी नागरिकों को बचाया।

उन्होंने हुमायूं कबीर और अचिंत्य पाल को अवैध रूप से हिरासत में रखने और जबरन पैसे वसूलने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जानकारी मिली है कि गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों को मंगलवार को उत्तर 24 परगना जिले की बारासात अदालत में पेश किया गया।

बिधाननगर पुलिस आयुक्त कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "पुलिस इस मामले में आगे की जांच के लिए उन्हें हिरासत में लेगी। इस मामले में अन्य संलिप्त लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। इस तरह इन लोगों ने इससे पहले भी कोई घटना को अंजाम दिया है या नहीं, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है।"

--आईएएनएस

 

 

