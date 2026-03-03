भारत समाचार

Kolkata Incident : कोलकाता में 150 साल पुराने मकान का एक हिस्सा ढहा, कोई घायल नहीं

पार्क स्ट्रीट में पुरानी इमारत का हिस्सा गिरा, इलाके में दहशत
Mar 03, 2026, 11:53 AM
कोलकाता:  मध्य कोलकाता के पार्क स्ट्रीट स्थित 150 साल पुराने एक घर का एक हिस्सा मंगलवार सुबह ढह गया, जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई।

घटना के समय इमारत खाली होने के कारण किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि 27 फरवरी को शहर में आए भूकंप के बाद इमारत कमजोर हो गई थी। सोमवार को डोल यात्रा की छुट्टी होने के कारण क्षेत्र में आवाजाही कम रही, जिससे कोई चपेट में नहीं आया।

इमारत की वर्षों से मरम्मत नहीं हुई थी और वह जर्जर हालत में पहुंच गई थी। लंबे समय तक मरम्मत न होने के कारण इसका एक हिस्सा पूरी तरह से जर्जर हो गया था।

मकान गिरने की सूचना मिलते ही पार्क स्ट्रीट थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके से लोगों को वहां से हटाकर मलबा हटवाने लगी।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है।

शहर में पहले भी पुराने मकानों के ढहने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे जर्जर इमारतों के रखरखाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। साथ ही ऐसी जर्जर इमारतों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं पैदा हो गई हैं।

हालांकि कोलकाता नगर निगम ने नियमित अंतराल पर संरचनात्मक सुरक्षा पर जागरूकता अभियान चलाए हैं, फिर भी ऐसी कई संपत्तियां उपेक्षित पड़ी हैं और निवासी उनकी खतरनाक स्थिति के बावजूद मरम्मत कार्य नहीं करवा रहे हैं।

सोमवार को एक अलग घटना में, साल्टलेक में सेंट्रल पार्क मेट्रो स्टेशन के नीचे एक कंक्रीट का स्लैब गिर गया, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी मच गई। इस घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है।

इसके तुरंत बाद मरम्मत का काम शुरू हो गया, हालांकि मेट्रो अधिकारियों ने इस मामले पर कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया।

--आईएएनएस

 

 

