केएमसी ने एसआईआर काल में जारी प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए जन्म-मृत्यु पंजीकरण पोर्टल को आंशिक रूप से बंद किया

कोलकाता: केएमसी अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि कोलकाता नगर निगम का जन्म और मृत्यु पंजीकरण पोर्टल, 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (एसआईआर) अवधि के दौरान जारी किए गए प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है।

केएमसी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि एसआईआर के दौरान, जन्म और मृत्यु के पुराने सर्टिफिकेट के लिए आने वाले आवेदनों की संख्या में असामान्य बढ़ोतरी देखी गई थी। इन सर्टिफिकेट का इस्तेमाल रिवीजन प्रक्रिया में सहायक दस्तावेजों के तौर पर किया जाना था।

हालांकि, सूत्रों ने बताया कि नई राज्य सरकार को लगता है कि एसआईआर के दौरान जारी किए गए जन्म और मृत्यु के सर्टिफिकेट शायद असली न हों। इसलिए, इन सर्टिफिकेट को दोबारा वेरिफाई करने का फैसला लिया गया है, जिसके चलते पोर्टल को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है।

पोर्टल के आंशिक रूप से बंद होने के बारे में बताते हुए केएमसी के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि कुछ समय के लिए कुछ विकल्प उपलब्ध नहीं होंगे।

केएमसी के सूत्र ने कहा कि अभी के लिए, जन्म और मृत्यु के मौजूदा मामलों का डेटा अपलोड किया जा सकता है और सर्टिफिकेट पोर्टल से मिल जाएंगे। हालांकि, कुछ समय के लिए पुराने जन्म और मृत्यु के सर्टिफिकेट या डिजिटल सर्टिफिकेट उस पोर्टल से नहीं मिलेंगे। साथ ही, खोए हुए सर्टिफिकेट की डुप्लीकेट कॉपी भी कुछ समय के लिए पोर्टल से नहीं मिल पाएगी। लेकिन, पोर्टल का यह आंशिक बंद होना कुछ समय के लिए ही है, और जल्द ही सभी विकल्प वहां उपलब्ध हो जाएंगे।

हालांकि, उन्होंने माना कि पोर्टल के आंशिक रूप से बंद होने के कारण लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। केएमसी के सूत्र ने कहा कि एसआईआर के दौरान जारी किए गए सर्टिफिकेट की दोबारा जांच करना इसलिए भी जरूरी है ताकि यह पता चल सके कि उस समय जारी किए गए सर्टिफिकेट असली थे या नहीं।

उन्होंने माना कि इस फैसले के बाद लोगों में असमंजस की स्थिति है। लोग पुराने डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह विकल्प अभी के लिए बंद कर दिया गया है। इस वजह से लोगों और केएमसी के कर्मचारियों के बीच कहासुनी भी हो रही है।

--आईएएनएस

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