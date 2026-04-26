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Mamata Banerjee Residence Security : दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने कोलकाता के तीन पुलिस थानों के प्रभारियों को किया तबादला

कोलकाता में मतदान से पहले चुनाव आयोग का बड़ा प्रशासनिक बदलाव
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Dainik Hawk·
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Apr 26, 2026, 04:42 AM
दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने कोलकाता के तीन पुलिस थानों के प्रभारियों को किया तबादला

कोलकाता: चुनाव आयोग ने शनिवार की शाम को कोलकाता के तीन पुलिस थानों के प्रभारियों को बदलने का आदेश दिया। इनमें वह पुलिस थाना भी शामिल है, जिसके अधिकार क्षेत्र में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सरकारी आवास आता है।

इन तीनों प्रभारियों (ऑफिसर-इन-चार्ज) का तबादला, जो सभी इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी हैं, 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण में राज्य की राजधानी कोलकाता के विधानसभा क्षेत्रों में मतदान से चार दिन से भी कम समय पहले हुआ है।

दूसरे चरण में 29 अप्रैल को कुल 142 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, जिनमें कोलकाता के क्षेत्र भी शामिल हैं।

कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिन तीन प्रभारियों के तबादले का आदेश चुनाव आयोग ने शनिवार शाम को दिया है, उनमें से एक कालीघाट पुलिस स्टेशन के प्रभारी उत्पल घोष हैं। इसी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर स्थित मुख्यमंत्री का सरकारी आवास आता है।

उत्पल घोष की जगह गौतम दास को नियुक्त किया गया है, जो पहले कोलकाता पुलिस की स्पेशल ब्रांच में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे।

चुनाव आयोग ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के अतिरिक्त प्रभारी उत्तम पाइक के तबादले का आदेश भी दिया है। इसके अलावा, आयोग ने अलीपुर और उल्टाडांगा महिला पुलिस स्टेशनों के प्रभारियों बदलने का आदेश भी दिया है। सुब्रत पांडे को अलीपुर पुलिस स्टेशन का नया प्रभारी बनाया गया है।

चुनाव आयोग ने उल्टाडांगा महिला पुलिस स्टेशन के प्रभारी को भी बदल दिया है। चमेली मुखर्जी को इस पुलिस स्टेशन का प्रभार सौंपा गया है। वह पहले अलीपुर पुलिस स्टेशन की अतिरिक्त प्रभारी थीं।

कालीघाट पुलिस स्टेशन के प्रभारी और अतिरिक्त प्रभारी, दोनों का तबादला दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, मुख्यमंत्री का सरकारी आवास कालीघाट पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

दूसरा, कालीघाट पुलिस स्टेशन दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुलिस स्टेशनों में से एक है। इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भवानीपुर सबसे हाई-प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र माना जा रहा है, क्योंकि यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी आमने-सामने हैं।

--आईएएनएस

 

 

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