Kolkata Durga Puja 2025 : कोलकाता पुलिस ने रेड रोड पर दुर्गा पूजा कार्निवल के लिए तैयारियां शुरू कीं

Oct 05, 2025, 04:10 AM
कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार रविवार को कोलकाता के रेड रोड पर दुर्गा पूजा कार्निवल आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हर साल की तरह इस बार भी कई प्रमुख पूजा समितियां इस कार्निवल में हिस्सा लेंगी।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके कैबिनेट मंत्री, अन्य गणमान्य व्यक्ति और विशिष्ट अतिथि भी शामिल होंगे। इसे देखते हुए कोलकाता पुलिस ने पूजा कार्निवल के सुचारू संचालन के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। यह कार्निवल कोलकाता में दुर्गा पूजा उत्सव के समापन का प्रतीक है। कोलकाता पुलिस सूत्रों के अनुसार रविवार को रेड रोड पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। बताया जा रहा है कि लगभग 106 पूजा समितियां इस पूजा कार्निवल में हिस्सा लेंगी।

रविवार को रेड रोड और किडरपोर रोड बंद रहेंगे। रेड रोड से सटे इलाके में शनिवार रात से मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। कार्निवल के दौरान प्रत्येक मूर्ति की देखरेख एक पुलिस अधिकारी करेगा। साथ ही, प्रत्येक पूजा समिति के बीच कुछ दूरी बनाए रखी जाएगी। कोलकाता पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी रविवार सुबह से ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। कार्निवल में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। ड्रोन से निगरानी की जाएगी।

बाबू घाट पर भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जहां कार्निवल में भाग लेने के बाद मूर्तियां विसर्जन के लिए जाएंगी। दूसरी ओर, कोलकाता मेट्रो कार्निवल के अवसर पर अतिरिक्त मेट्रो सेवाएं प्रदान करने जा रही है। उन्होंने शुक्रवार को निर्देश जारी किए कि रविवार रात ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन पर अतिरिक्त मेट्रो सेवाएं चलेंगी। मेट्रो अधिकारियों ने बताया है कि उस दिन, रविवार को, कुल 6 विशेष ट्रेनें (3 अप और 3 डाउन) चलाई जाएंगी। प्रत्येक ट्रेन के बीच लगभग 20 मिनट का अंतराल होगा। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि कार्निवल की रात आम यात्रियों को शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करने में कोई कठिनाई न हो।

 

 

