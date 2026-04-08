भारत समाचार

Kolkata Cash Seizure : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में 19 लाख रुपए नकद जब्त

कोलकाता में चुनाव से पहले भारी नकदी जब्त, दो गिरफ्तार; छापेमारी जारी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 08, 2026, 04:30 AM
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में 19 लाख रुपए नकद जब्त

कोलकाता: विधानसभा चुनाव से पहले मंगलवार को कोलकाता में भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। उत्तर कोलकाता के श्यामबाजार इलाके से लगभग 19 लाख रुपए जब्त किए गए।

कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह पैसा कहां से लाया जा रहा था और कहां और किसे ले जाया जा रहा था। चुनाव से पहले कोलकाता के विभिन्न इलाकों में छापेमारी भी की जा रही है।

राज्य में कई स्थानों पर की गई छापेमारी में भारी मात्रा में धन बरामद किया जा चुका है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 29 अप्रैल को कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के जिलों में होंगे।

राज्य में बाहर से धन और हथियारों के प्रवेश को रोकने और उपद्रवियों के प्रवेश को रोकने के लिए कड़ी निगरानी और छापेमारी की जा रही है।

आज सुबह श्यामबाजार इलाके में छापेमारी की गई। केंद्रीय बलों, स्टेटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) और बुरटोला पुलिस स्टेशन के अधिकारी विभिन्न वाहनों की तलाशी ले रहे थे।

पुलिस के अनुसार, एक वाहन को जब्त कर उसकी तलाशी ली गई। वाहन में दो यात्रियों को देखकर जांचकर्ताओं को संदेह हुआ।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनके पास एक काला चमड़े का थैला था। थैला खोलने पर उसमें से बड़ी मात्रा में पैसे निकले। इसके बाद जांचकर्ताओं ने दोनों यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान दोनों युवक न तो कोई रसीद दे सके और न ही पैसों के बारे में सही जानकारी दे सके। इसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों के नाम साजिदुर रहमान और विवेक ओझा हैं। बरामद की गई कुल राशि 19 लाख 94 हजार 500 रुपए है। प्रत्येक नोट 500 रुपए का है।

पता चला है कि साजिदुर रहमान का घर नादिया जिले के कालीगंज पुलिस स्टेशन के जानकी नगर में है। विवेक ओझा का घर हावड़ा जिले के सालकिया में है।

श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र 166 के नोडल अधिकारी शिब्रता रॉय उस समय मौजूद थे जब धन जब्त किया गया था।

हाल ही में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दक्षिण कोलकाता के बेहाला इलाके में छापा मारा। एक कंपनी के प्रमुख के घर से 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई।

पश्चिम बंगाल-असम सीमा पर छापेमारी के दौरान भी भारी मात्रा में धन बरामद किया गया।

--आईएएनएस

 

 

Election FundingCash SeizureWest Bengal electionsPre-Election Securitypolice actionElectoral VigilanceKolkatalaw enforcement

Related posts

Loading...

More from author

Loading...