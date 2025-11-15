भारत समाचार

Kodagu Crime : कार में महिला का शव मिला, मालदारे चेक पोस्ट पर तीन लोग हिरासत में

कोडागु में कार से महिला का शव बरामद, तीन लोग हिरासत में
Nov 16, 2025, 06:29 AM
कर्नाटक: कार में महिला का शव मिला, मालदारे चेक पोस्ट पर तीन लोग हिरासत में

कोडागु: कर्नाटक के कोडागु जिले में मालदारे-लिंगापुर वन चेक पोस्ट के पास एक संदिग्ध कार को रोककर तलाशी लेने पर उसमें एक महिला का शव बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने कार में सवार तीन लोगों को तुरंत हिरासत में ले लिया।

यह घटना शुक्रवार की देर रात करीब 2 बजे की है। कोडागु जिले के विराजपेट तालुक में लिंगापुर वन क्षेत्र चेक पोस्ट के पास एक ऑल्टो-800 कार को संदिग्ध तरीके से घूमते हुए देखा गया। चेक पोस्ट के कर्मचारियों को देखकर कार चालक ने गाड़ी को तुरंत मोड़कर भागने की कोशिश की, जिससे स्टाफ का शक और भी गहरा गया।

चौकस स्टाफ ने तुरंत कार को रोका और जब उसकी तलाशी ली तो अंदर का दृश्य देख उनके होश उड़ गए। कार के भीतर एक महिला का शव पड़ा हुआ था। चेक पोस्ट के कर्मचारियों ने बिना देरी किए इसकी सूचना कोडागु पुलिस के सिद्दापुर स्टेशन को दी। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और कार समेत उसमें सवार तीनों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया।

पुलिस की शुरुआती पूछताछ और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान हरियाणा की रहने वाली नंकी देवी (44) के रूप में हुई है। वह पति राकेश कुमार और दो अन्य दोस्तों के साथ मैसूर के मेटगल्ली इलाके में एक किराए के मकान में रहती थीं।

बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात जब नंकी देवी घर में अकेली थीं, तभी उन्होंने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। काम से लौटने पर जब उनके पति राकेश कुमार ने यह देखा तो वह सन्न रह गए। इसके बाद पति राकेश कुमार ने अपने दोस्तों (विकास और सतवीर) के साथ मिलकर महिला के शव को ऑल्टो-800 कार में रखा और कोडागु की ओर चल दिए।

शव को मैसूर से कोडागु के विराजपेट तालुक के लिंगापुरा वन क्षेत्र के पास ले जाया जा रहा था, तभी वे रात की शिफ्ट में काम कर रहे वन स्टाफ की नजर में आ गए।

सूत्रों से यह पता चला है कि पति राकेश कुमार ने पुलिस को बताया कि नंकी देवी मिर्गी की बीमारी से पीड़ित थीं और मैसूर के एक अस्पताल में उनका कई बार इलाज भी हो चुका था।

फिलहाल, पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है।

--आईएएनएस

 

 

