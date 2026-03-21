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KK Shailaja Nomination : पेरावूर से केके शैलजा लड़ेंगी चुनाव, बोलीं- यही मेरा जन्मस्थान

पेरावूर से नामांकन दाखिल करेंगी केके शैलजा, क्षेत्र से गहरा जुड़ाव बताया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 21, 2026, 08:57 AM
केरल : पेरावूर से केके शैलजा लड़ेंगी चुनाव, बोलीं- यही मेरा जन्मस्थान

कन्नूर: केरल के कन्नूर जिले में पेरावूर विधानसभा सीट से एलडीएफ उम्मीदवार और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने शनिवार को अपना नामांकन दाखिल करने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा कि पेरावूर उनके लिए बेहद खास जगह है।

उन्होंने आईएएनएस से कहा, "आज मैं पेरावूर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल कर रही हूं। यह मेरा जन्मस्थान है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। यहां मेरे कई दोस्त और रिश्तेदार रहते हैं। सिर्फ जन्म ही नहीं, मेरी शादी तक मैंने यहीं जीवन बिताया, उसके बाद मैं पलाशी शिफ्ट हो गई।"

केके शैलजा ने बताया कि उन्होंने युवावस्था से ही अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और पेरावूर उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है।

उन्होंने कहा, "जब मैं शिक्षिका थी, तब मैंने यहां कई छात्रों को पढ़ाया है। इस वजह से मैं इस क्षेत्र के लोगों और उनकी जरूरतों से अच्छी तरह परिचित हूं। मुझे भरोसा है कि यहां की जनता मुझे विधानसभा सदस्य के रूप में चुनेगी और मैं इस क्षेत्र के लिए बहुत काम कर सकती हूं।"

केके शैलजा ने केरल में एलडीएफ सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल को स्वर्णिम दौर बताया। उन्होंने कहा, "पिछले 10 साल केरल के लिए गोल्डन एरा रहे हैं। इस दौरान राज्य ने काफी विकास किया है। पहले कार्यकाल में मैं खुद कैबिनेट मंत्री थी और मेरे पास स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी थी। उस समय हमने कई मिशन की शुरुआत की थी।"

भाजपा के राज्य में बढ़ते प्रभाव पर उन्होंने कहा, "कुछ इलाकों में भाजपा आगे बढ़ रही है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि पूरे केरल में उसका विस्तार हो रहा है।"

बता दें कि केके शैलजा (जिन्हें 'शैलजा टीचर' के नाम से भी जाना जाता है) केरल की एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और सीपीआई (एम) की केंद्रीय समिति की सदस्य हैं। वह केरल की पूर्व स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय मंत्री (2016-2021) रही हैं।

--आईएएनएस

 

 

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