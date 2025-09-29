Kishtwar District : किश्तवाड़ को 'आकांक्षी कृषि जिला' चुने जाने पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया

किश्तवाड़: केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 'प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना' के तहत जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले को 'आकांक्षी कृषि जिला' के रूप में चुना जाने पर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि यह किश्तवाड़ की अभूतपूर्व सफलता है।

केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत देशभर के 100 जिलों को 'आकांक्षी कृषि जिलों' के रूप में विकसित करने की पीएम मोदी की सुविचारित सोच के अनुसरण में जम्मू-कश्मीर में किश्तवाड़ जिले को 'आकांक्षी कृषि जिला' के रूप में नामित किया गया है।"

इस पहल को सुगम बनाने के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देते हुए जितेंद्र सिंह ने आगे लिखा, "मुझे विश्वास है कि इससे कृषि को बढ़ावा मिलेगा और इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में कृषि-उद्यमियों व स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा, जिस पर पिछली सरकारों की ओर से कई दशकों तक उचित ध्यान नहीं दिया गया।"

उन्होंने यह भी कहा कि 'पर्पल क्रांति' के बाद यह पहल पूर्ववर्ती डोडा जिला क्षेत्र से एक और महत्वपूर्ण कृषि शुरुआत का वादा करती है।

इससे पहले, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जितेंद्र सिंह को एक पत्र के जरिए किश्तवाड़ को 'आकांक्षी कृषि जिला' के रूप में चुने जाने की जानकारी दी।

उन्होंने पत्र में लिखा, "जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र सरकार ने बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) के अंतर्गत 2025-26 से शुरू होकर छह साल की अवधि के लिए 100 आकांक्षी कृषि जिलों को विकसित करने की घोषणा की। इसके अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जुलाई को पीएमडीडीकेवाई को मंजूरी दी। पीएमडीडीकेवाई का औपचारिक शुभारंभ अक्टूबर, 2025 में होने की संभावना है।"

शिवराज सिंह चौहान ने आगे लिखा, "इस संबंध में, कम फसल उत्पादकता, कम फसल सघनता और कम अल्पकालिक ऋण वितरण के तीन प्रमुख संकेतकों के आधार पर 100 कृषि आकांक्षी जिलों की पहचान की गई है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जम्मू-कश्मीर राज्य में आपके लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत किश्तवाड़ जिले का चयन किया गया है।"