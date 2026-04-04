Kishan Reddy Statement : किशन रेड्डी ने केरल के मतदाताओं से कहा, 'कांग्रेस की गारंटियां झूठी'

हैदराबाद: यह आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में किए गए चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रही है, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने केरल के लोगों से अपील की है कि वे विधानसभा चुनावों में इस पार्टी के 'झूठे वादों' पर विश्वास न करें।

केरल के लोगों को लिखे एक खुले पत्र में, किशन रेड्डी ने तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई छह गारंटियों और अन्य वादों के बारे में बताया।

तेलंगाना से भाजपा सांसद किशन रेड्डी ने लिखा, "तेलंगाना का अनुभव एक अहम सबक देता है। चुनाव के दौरान किए गए वादे सुनने में तो अच्छे लग सकते हैं, लेकिन सही योजना और वित्तीय अनुशासन के बिना, वे सिर्फ़ वादे ही बनकर रह जाते हैं।"

केरल में कांग्रेस पार्टी द्वारा अखबारों में दिए गए उन विज्ञापनों का जिक्र करते हुए, जिनमें तेलंगाना में वादों को पूरा करने का दावा किया गया था, उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे विज्ञापनों से गुमराह न हों।

उन्होंने लिखा कि ऐसे आश्वासनों पर भरोसा करने से पहले, यह ध्यान से देखना ज़रूरी है कि उन राज्यों में क्या हुआ है, जहाँ पहले भी इसी तरह के वादे किए गए थे।

उन्होंने कहा, "केरल ऐसे शासन का हकदार है जो विकास, वित्तीय स्थिरता और ईमानदार प्रशासन दे, न कि सिर्फ चुनाव के दौरान किए गए वादे। केरल, जिसे 'भगवान का अपना देश' कहा जाता है, उसे इन 'राजनीतिक पर्यटकों' को, जिन्होंने पहले ही दूसरी जगहों पर अधूरे वादों से लोगों को धोखा दिया है, यहां भी वही दोहराने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।"

उन्होंने केरल के लोगों से गुजारिश की कि वे तथ्यों को ध्यान से देखें और राज्य के भविष्य के लिए एक समझदारी भरा और सोच-समझकर फैसला लें।

उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो केरल के लोगों के साथ खड़ा रहा है और उसने राज्य से किए गए अपने वादों को पूरा किया है; उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को उनकी सेवा करने का एक मौका दें।

किशन रेड्डी ने कहा कि 1 अप्रैल को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की केरल यात्रा, बिना सोचे-समझे दिए गए बयानों से भरी थी, जो वहां की जागरूक जनता को प्रभावित करने में नाकाम रही।

किशन रेड्डी ने लिखा कि अपने चुनावी भाषणों में, उन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस सरकार को अपने घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने वाली सरकार के तौर पर पेश करने की कोशिश की, और यह दिखाने की कोशिश की कि उसे तेलंगाना की जनता का अटूट समर्थन हासिल है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों से छह गारंटियों और 420 से ज्यादा वादों के दम पर सत्ता में आई थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटियां पूरी तरह से झूठी हैं।

भाजपा नेता ने कहा कि किसानों से हर साल प्रति एकड़ 15,000 रुपए देने का वादा किया गया था, साथ ही खेतिहर मजदूरों को 12,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का भी वादा किया गया था, लेकिन कई फसलों के मौसम बीत जाने के बाद भी, किसी भी किसान को यह मदद नहीं मिली है।

उन्होंने कहा कि 10 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने और धान के लिए प्रति क्विंटल 500 रुपए का बोनस देने के वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं।

किसानों का कर्ज माफ करना एक और बड़ा वादा था। उन्होंने कहा कि लगभग 40 लाख किसान अभी भी इस फायदे का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार अब कह रही है कि उसके पास इसके लिए पर्याप्त फंड नहीं है।

किशन रेड्डी ने बताया कि महिलाओं से हर महीने 2,500 रुपए, 10 ग्राम सोना और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का वादा किया गया था, लेकिन किसी भी महिला को ये फायदे नहीं मिले हैं।

उन्होंने आगे कहा, "इसके साथ ही, तेलंगाना की आर्थिक हालत भी बिगड़ गई है; राज्य का कुल कर्ज और देनदारियां 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई हैं। बिना किसी उचित आर्थिक योजना के कई बड़े-बड़े वादे किए गए, जिससे राज्य और भी ज्यादा कर्ज में डूब गया है।"

--आईएएनएस