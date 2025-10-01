भारत समाचार

Kirit Somaiya Attack : राहुल गांधी अमेरिका जाकर देश की सरकार को अस्थिर करने की तैयारी करते हैं : किरीट सोमैया

कांग्रेस पर किरीट सोमैया का हमला, 26/11 बयान को लेकर राहुल गांधी निशाने पर
Oct 01, 2025, 03:53 AM
राहुल गांधी अमेरिका जाकर देश की सरकार को अस्थिर करने की तैयारी करते हैं : किरीट सोमैया

मुंबई: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के '26/11 हमलों के बाद अमेरिका को जवाबी कार्रवाई करने से रोका गया' वाले बयान पर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। उन्‍होंने कहा कि राहुल गांधी अमेरिका जाकर देश की सरकार को अस्थिर बनाने की तैयारी करते हैं।

भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पी. चिदंबरम पहले ही खुलासा कर चुके हैं कि राहुल गांधी विदेश भाग रहे हैं क्योंकि वह विदेशी सरकारों के सेवक हैं। वहां जाकर अमेरिका में संदेश देकर भारत में सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। कभी भूटान, कभी नेपाल, तो कभी लद्दाख में जाकर सरकार को अस्थिर बनाने की तैयारी करते हैं।

भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा, "कांग्रेस में गांधी परिवार की नीति अमेरिका से पैसा लेना, बेहिसाब धन प्राप्त करना और सत्‍ता हथियाना है। उनकी सरकार अमेरिका की बदौलत ही सत्ता में आई। जब अमेरिका ने कहा 'चुप रहो', तो राहुल बाबा और सोनिया गांधी ने उनकी बात मान ली। आज मनमोहन सिंह यहां नहीं हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।"

इसके अलावा, भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मानखुर्द पूर्व से जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों और बीएमसी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र धोखाधड़ी अब मुंबई के देवनार तक पहुंच गई है। नगर निगम के अधिकारियों ने कुछ अस्पताल कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके 103 लोगों को अवैध जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए। मंगलवार को हमने देवनार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई पुलिस आयुक्त और नगर निगम आयुक्त को इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करना चाहिए। 103 प्रमाण पत्र जारी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

 

 

