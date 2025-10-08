Kiren Rijiju Visit : टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को जंगलराज में बदल दिया है : केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू

सिलीगुड़ी: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बुधवार को मालदा उत्तर के सांसद खगेन मुर्मू से मिलने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सांसद मुर्मू का हालचाल जाना और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान सांसद राजू बिष्ट भी केंद्रीय मंत्री रिजिजू के साथ रहे।

पश्चिम बंगाल भाजपा सांसद राजू बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ मालदा उत्तर के सांसद खगेन मुर्मू से अस्पताल में मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली।

सांसद मुर्मू का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने हमें बताया है कि उनके सिर में फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन वह खतरे से बाहर हैं। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद सांसद खगेन का स्वास्थ्य अच्छा है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैमरे में लाइव कैद होने के बावजूद, हमले को अंजाम देने वाले टीएमसी नेताओं को पश्चिम बंगाल पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा, ''सिलीगुड़ी के अस्पताल में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू से मुलाकात की। एक सम्मानित आदिवासी नेता और उत्तरी मालदा से दो बार सांसद रहे मुर्मू पर हुआ क्रूर हमला पूरी तरह अस्वीकार्य है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल, जो कभी शांतिपूर्ण राज्य था, को जंगल राज में बदल दिया है। ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं।''

इससे पहले केंद्रीय राज्यमंत्री सुकांत मजूमदार ने अस्पताल में भर्ती भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष से मुलाकात की। खगेन मुर्मू पर कुछ स्थानीय लोगों ने हमला किया था, जब वे 6 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने गए थे। हमले के दौरान उनके सिर में गंभीर चोटें आईं।

केंद्रीय राज्यमंत्री सुकांत मजूमदार ने बुधवार को दोनों भाजपा नेताओं से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "उत्तर बंगाल के बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ खड़े होने के दौरान, मालदा उत्तर से भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और राज्य विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक व सिलीगुड़ी से विधायक शंकर घोष पर तृणमूल समर्थित उपद्रवियों ने हमला किया। हमने अस्पताल में उनसे मुलाकात की और उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी ली।"