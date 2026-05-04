Assembly Election Results : खोवांग पर भाजपा ने लहराया जीत का परचम, चक्रधर गोगोई 9984 मतों से विजयी

गुवाहाटी: खोवांग विधानसभा परिसीमन के बाद 2023 में स्थापित होने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया। खोवांग सीट पर हुए पहली बार चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की है। भाजपा उम्मीदवार चक्रधर गोगोई ने लुरिनज्योति गोगोई को 9984 मतों से हराया है। उन्हें 67038 वोट प्राप्त हुए, जबकि लुरिनज्योति गोगोई को 57054 वोट मिले।

बता दें कि 2023 से पहले इसका नाम मोरान विधानसभा था। यह केवल नाम परिवर्तन नहीं था, बल्कि जनसंख्या प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के लिए सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया था। इसमें पूर्व मोरान निर्वाचन क्षेत्र से कुछ गांवों को शामिल करना या स्थानांतरित करना भी शामिल था।

खोवांग डिब्रूगढ़ जिले का एक छोटा सा शहर है और डिब्रूगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 10 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। ऊपरी असम के ब्रह्मपुत्र घाटी के मैदानी इलाकों में स्थित, यह जिले के दक्षिणी छोर के पास बुरही दिहिंग नदी बेसिन के किनारे बसा है, जिसका भूभाग दक्षिण में बराइल पहाड़ियों की तलहटी तक जाता है।

इससे पहले, 1951 में स्थापित मोरान विधानसभा क्षेत्र दशकों तक कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन हाल ही में यह भाजपा का गढ़ बनता जा रहा था। 2004 के उपचुनाव सहित मोरान में हुए 16 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 11 बार यह सीट जीती। निर्दलीय उम्मीदवार किरोन कुमार गोगोई ने 1985 में इस सीट पर जीतकर कांग्रेस की जीत का सिलसिला तोड़ा। असम गण परिषद (एजीपी) ने 2001 में एक बार यह सीट जीती थी, जब तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सरबानंदा सोनोवाल ने असम गण परिषद (एजीपी) के टिकट पर यह सीट जीती थी।

कांग्रेस पार्टी के जिबनतारा घाटोबार ने 2011 में मोरान सीट पर एजीपी के सुनील राजकोंवर को 29493 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। यह घाटोबार की लगातार तीसरी जीत थी, क्योंकि वे 2004 के उपचुनाव और 2006 में भी विजयी रहे थे। भाजपा, जो 2006 और 2011 के चुनावों में तीसरे स्थान पर रही थी, भाजपा ने 2016 में चक्रधर गोगोई को उम्मीदवार बनाकर मोरान सीट जीती थी।

गोगोई ने अपने कांग्रेस पार्टी के प्रतिद्वंद्वी पाबन सिंह घाटोवार को 16,231 वोटों से हराया था। गोगोई ने 2021 में प्रांजल घाटोवार को 22,341 वोटों के बड़े अंतर से हराकर भाजपा के लिए यह सीट बरकरार रखी। 2025 के एसआईआर के बाद, खोवांग विधानसभा क्षेत्र में 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए 157,363 पात्र मतदाता पंजीकृत हैं, जो 2024 के 153,928 मतदाताओं की तुलना में 3,435 की वृद्धि दर्शाता है।

इससे पहले, मोरान विधानसभा क्षेत्र में 2021 में 139,055, 2019 में 132,943, 2016 में 121,294 और 2011 में 115,267 पंजीकृत मतदाता थे। मोरान विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक थी, जो कुल मतदाताओं का 10.66 प्रतिशत थी, जबकि अनुसूचित जातियों की संख्या 4.41 प्रतिशत और मुसलमानों की संख्या 5.10 प्रतिशत थी।

मोरान मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र है, जहां केवल 4.46 प्रतिशत मतदाता शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि 95.54 प्रतिशत मतदाता गांवों में रहते हैं। मतदान प्रतिशत काफी अधिक रहा, जो 2011 में 78.34 प्रतिशत, 2016 में 83.25 प्रतिशत, 2019 में 75.92 प्रतिशत और 2021 में 81.53 प्रतिशत था।जिला मुख्यालय, डिब्रूगढ़, लगभग 40 से 60 किमी पूर्व में स्थित है। असम के अन्य निकटवर्ती शहरों में पास का मोरन, लगभग 30 किमी पूर्व में दुलियाजान, नाहरकटिया और तिंघोंग शामिल हैं।

--आईएएनएस