खिलौनों के दान से बच्चों में संवेदना और बांटने-साझा करने के संस्कार विकसित होते हैं : सीएम भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर, 31 मई (आईएएनएस)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में रविवार को अहमदाबाद के घाटलोडिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बोपल-घुमा स्थित आरोही ट्विन्स बंगलॉ में 'रमशे बालक, खीलशे बालक' (खेलेगा बच्चा, खिलेगा बच्चा) अभियान के अंतर्गत मेगा खिलौना कलेक्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की प्रेरणा से शुरू हुआ यह अभियान समाज के विभिन्न वर्गों को एक मानवीय कार्य के साथ जोड़ता है। अपने बच्चों के खिलौने अन्य बच्चों के साथ शेयर करने की भावना सामाजिक भावना, मानवीय मूल्यों और पारिवारिक भावना को अधिक मजबूत बनाती है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि बच्चे के सर्वांगीण विकास में खेल-कूद तथा खिलौने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने कहा कि समाज के सक्षम परिवारों के बच्चों द्वारा उपयोग में लिए गए और हाल में अनुपयोगी खिलौने जरूरतमंद बच्चों को अर्पित करने की यह पहल केवल दान का कार्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी में संवेदना, सहानुभूति एवं बांटने-साझा करने के संस्कारों को सिंचित करने वाला अभियान है।

सीएम भूपेंद्र पटेल ने नागरिकों से इस अभियान में उत्साहपूर्वक जुड़ने और अधिक से अधिक खिलौने दान करके जरूरतमंद बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने के इस यज्ञ में सहभागी बनने का अनुरोध किया।

इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस कार्यक्रम में अग्रणी विनोद भाई पटेल एवं दर्शनभाई पटेल, अग्रणगण्य लोग और बड़ी संख्या में नागरिक एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

--आईएएनएस

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