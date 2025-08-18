भारत समाचार

Keshav Prasad Maurya Statement: राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर अराजकता फैलाते हैं: केशव प्रसाद मौर्य

मौर्य बोले- राहुल गांधी के आरोप बेतुके, एनडीए उम्मीदवार का स्वागत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 18, 2025, 10:06 AM
राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर अराजकता फैलाते हैं: केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए वोट चोरी आरोप को बेतुका करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर अराजकता फैला रहे हैं।

रविवार को चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी को हलफनामा देने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिए जाने को मौर्य ने बिलकुल सही बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, वो सही नहीं है।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि हर प्रक्रिया की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। अगर किसी राजनीतिक दल को मतदाता सूची प्रकाशन और संशोधन पर आपत्ति है, तो वह आधिकारिक तौर पर इसे उठा सकता है। लेकिन, राहुल गांधी देश में अफवाहें फैला रहे हैं। उनका आचरण न तो लोकतांत्रिक है और न ही संवैधानिक, बल्कि पूरी तरह से गैरजिम्मेदाराना है।

विपक्ष के नेता जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस तरह की हरकतें निंदनीय हैं।

एनडीए द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर कहा कि मैं इसका स्वागत करता हूं और राधाकृष्णन को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को आदिवासी समुदाय से एक राष्ट्रपति मिला है और अब ओबीसी वर्ग से एक उपराष्ट्रपति होगा। यह बहुत बड़ा संदेश है, वह दक्षिण भारत से आते हैं। एनडीए ने जो फैसला लिया है, यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूं।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले राजनेता जिन्होंने कई राज्यों के राज्यपालों सहित अनेक महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। आपका राष्ट्रहित में समर्पण, दूरदर्शी नेतृत्व एवं निरंतर सेवाभाव निश्चय ही भारत को नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान करेगा।"

 

 

NDA Vice President candidateUttar Pradesh PoliticsCP RadhakrishnanElection CommissionIndian DemocracyKeshav Prasad MauryaRahul Gandhi

Related posts

Loading...

More from author

Loading...