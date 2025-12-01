PM Modi Address : संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन स्वागतयोग्य: केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का स्वागत किया।

केशव प्रसाद मौर्य ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन बहुत गंभीर रहा। अगर विपक्षी दलों में थोड़ी-सी भी गंभीरता होगी, तो वे प्रधानमंत्री के संबोधन में कही गई बातों को गंभीरता से समझेंगे और उसकी सार्थकता को समझने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पत्रकारों से बातचीत में जिन मुद्दों का जिक्र किया, उनका दूरगामी रूप से बड़ा असर पड़ने वाला है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में कही गई बातों को अगर राजनीतिक दल आत्मसात करेंगे, तो देश के विकास को एक नई गति मिलेगी।

वहीं, नेशनल हेराल्ड प्रकरण पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि निसंदेह यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस व्यक्ति ने गलत किया है, उसे उसका भुगतान करना होगा। उसे उसकी सजा मिलेगी। इससे किसी भी व्यक्ति को अंचभित होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची पुनरीक्षण की तारीख को आगे बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में बीएलओ के ऊपर बढ़ रहे काम के दबाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब बीएलओ की तरफ से इस संबंध में जो भी रिपोर्ट दी जाएगी, उसी के आधार पर आगे कदम बढ़ाए जाएंगे।

जांच एजेंसियों की तरफ से भारत में मूल रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ हो रही कार्रवाई का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई दूसरे देश का नागरिक भारत में अवैध रूप से रह रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की दिशा में हमारी जांच एजेंसियां किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगी। भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों को मतदाता सूची से भी बाहर जाना होगा और इस देश से भी बाहर जाना होगा। किसी भी अवैध नागरिक को हम अपने देश में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

--आईएएनएस