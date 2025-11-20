भारत समाचार

Kerala Voter Controversy : कांग्रेस ने वोटर लिस्ट से पार्टी उम्मीदवार का नाम हटाने के मामले में चुनाव आयोग से जांच की मांग की

वैष्णा सुरेश का नाम हटाने पर सीपीआई(एम) पर आपराधिक साजिश का आरोप
Nov 20, 2025, 10:16 AM
केरल : कांग्रेस ने वोटर लिस्ट से पार्टी उम्मीदवार का नाम हटाने के मामले में चुनाव आयोग से जांच की मांग की

तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने गुरुवार को आरोप लगाया कि सीपीआई (एम) ने तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के मुट्टाडा वार्ड में वोटर लिस्ट से 24 साल की कांग्रेस उम्मीदवार वैष्णा सुरेश का नाम हटाने के लिए 'आपराधिक साजिश' रची।

सतीशन ने कहा, "तिरुवनंतपुरम में सीपीआई (एम) के दो सीनियर नेता सीधे तौर पर इस साजिश में शामिल थे। कॉर्पोरेशन में कुछ अधिकारी, जो सीपीआई(एम) से जुड़े हैं, उन्होंने भी इस क्रिमिनल काम में हिस्सा लिया। इलेक्शन कमीशन को पूरी जांच करनी चाहिए और जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनानी चाहिए, ऐसा न करने पर यूडीएफ कानूनी कार्रवाई करेगा।"

सतीशन ने बताया कि वैष्णा का वोट बहाल करने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का जारी किया गया ऑर्डर भी ऑफिशियल लेवल पर हुई गंभीर गलतियों को दिखाता है। सीपीआई (एम) के एक लोकल नेता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, कॉर्पोरेशन के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने एकतरफा फैसला लिया।

सतीशन ने आगे कहा, "इस अधिकारी ने सीपीआई(एम) की क्रिमिनल साजिश में एक्टिव रूप से मदद की। इलेक्शन कमीशन ने खुद पाया है कि वैष्णा का नाम वोटर लिस्ट से हटाने का कोई कारण नहीं था। सुनवाई के दौरान, ऑफिसर ने वैष्णा के जमा किए किसी भी डॉक्यूमेंट पर ध्यान नहीं दिया। उनकी गैरमौजूदगी में, एक लोकल सीपीआई (एम) लीडर के बयान के आधार पर उनका वोट हटा दिया गया। ऐसे ऑफिसर जो सीपीआई (एम) के इशारों पर नाचते हैं, वे एक पल के लिए भी ऑफिस में रहने के लायक नहीं हैं। इसमें शामिल लोगों को सस्पेंड किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किए जाने चाहिए।"

सतीशन ने चेतावनी दी कि सीपीआई (एम) के एजेंट के तौर पर काम कर रहे ऑफिसर्स को याद रखना चाहिए कि सीपीआई (एम) हमेशा पावर में नहीं रहेगी, और वह दिन आएगा जब उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। वैसे, ऑफिसर्स द्वारा उनकी अपील खारिज किए जाने के बाद, उन्होंने केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने ऑफिसर्स द्वारा उनकी पिटीशन को हैंडल करने के तरीके की आलोचना की और चेतावनी दी कि अगर वे जरूरी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो कोर्ट अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने बुधवार को उनका नाम वोटर्स लिस्ट में वापस कर दिया, और उन्होंने गुरुवार को अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया।

--आईएएनएस

 

