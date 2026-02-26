Veena George Attack Row : केरल में युवा कांग्रेस ने स्पीकर एएन शमशीर के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, अफवाह फैलाने का आरोप

तिरुवनंतपुरम: केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज पर कथित हमला मामले को लेकर राजनीतिक तूफान गुरुवार को और तेज हो गया, जब यूथ कांग्रेस ने राज्य पुलिस प्रमुख से केरल विधानसभा के सभापति ए.एन. शमशीर के खिलाफ औपचारिक शिकायत की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि शमशीर ने यह गलत कहानी फैलाई कि कार्यकर्ताओं ने कन्नूर रेलवे स्टेशन पर मंत्री पर हमला किया था।

युवा कांग्रेस के अनुसार, स्पीकर द्वारा रेलवे प्लेटफॉर्म पर वीना जॉर्ज से मिलने और उनसे बातचीत करने के बाद ही हमले के दावे को बल मिला था।

विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष के आचरण की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को "अपुष्ट दावे फैलाने" का सहारा नहीं लेना चाहिए था।

उन्होंने तर्क दिया कि स्पीकर के शुरुआती बयान ने किसी भी आधिकारिक सत्यापन या दस्तावेजी साक्ष्य के सामने आने से पहले ही पूरी कहानी को आकार दे दिया था।

विधानसभा में विपक्ष के नेता सतीशन ने कहा, "अभी तक ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत नहीं मिला है कि कोई भी युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मंत्री के आसपास भी आया हो।"

उन्होंने सीपीआई (एम) के राज्य सचिव एमवी गोविंदन पर भी निशाना साधा, जिन्होंने आरोप लगाया था कि कार्यकर्ताओं ने मंत्री की गर्दन पकड़कर मरोड़ दी थी।

उन्होंने पूछा, "गोविन्दन जैसे कद का व्यक्ति इस तरह की अफवाहें कैसे फैला सकता है?" प्रत्यक्ष हमले को दर्शाने वाले स्पष्ट दृश्य प्रमाणों के अभाव के कारण विवाद और बढ़ गया है।

जहां एक ओर सत्ताधारी सीपीआई (एम) का कहना है कि हमला सुनियोजित था, वहीं विपक्ष का कहना है कि इस कहानी को बिना किसी सबूत के बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया।

पुलिस में औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज होने और राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण होने के साथ यह घटना कानून और व्यवस्था के मुद्दे से आगे बढ़कर जवाबदेही, संवैधानिक औचित्य और सार्वजनिक धारणा को आकार देने में प्रथम दावे की शक्ति पर एक व्यापक बहस में तब्दील हो गई है।

कन्नूर रेलवे स्टेशन पर केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें जॉर्ज घायल हो गईं। धक्का-मुक्की के दौरान उनकी गर्दन और हाथ में चोटें आईं।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज पर केएसयू का हमला कांग्रेस पार्टी की निंदनीय राजनीतिक संस्कृति का प्रतिबिंब है।

--आईएएनएस