Kerala Election : सतीशन ने यूडीएफ के लिए 100 से अधिक सीटों की भविष्यवाणी की

अलुवा: केरल में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने शुक्रवार को आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा कि संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) का तीन दशकों से अधिक समय का सबसे ऊर्जावान चुनाव प्रचार अभियान रहा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन केरल विधानसभा चुनाव में 100 सीटों का आंकड़ा पार करने की ओर अग्रसर है। मजबूत राजनीतिक आधार और सत्तारूढ़ एलडीएफ के खिलाफ स्पष्ट रूप से दिख रही सत्ता-विरोधी लहर के बल पर गठबंधन को यह सफलता मिल रही है।

सतीशन ने कहा कि केरल में देश में सबसे अधिक मतदान हुआ है, और अगर प्रवासी और विदेश में पढ़ रहे छात्र भी मतदान कर पाते, तो मतदान प्रतिशत और भी बढ़ सकता था।

उन्होंने कहा कि पिछले 35 वर्षों में यूडीएफ का यह सबसे समन्वित और जोशीला अभियान रहा है। 2005 से दूर रहे वर्ग भी लौट आए हैं, और यह बदलाव नतीजों में दिखेगा।

उन्होंने कहा कि यूडीएफ के अनुमान आंकड़ों और पिछले प्रदर्शन पर आधारित हैं, और उपचुनावों, स्थानीय निकाय चुनावों और संसदीय चुनावों में लगातार मिल रही जीत का हवाला दिया।

उन्होंने कहा कि उनके पदभार संभालने के बाद विपक्ष ने निष्पक्ष आकलन किया और अपनी संगठनात्मक शक्ति को फिर से मजबूत करने के लिए चुपचाप काम किया, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय निकाय चुनावों में जीत मिली और विधानसभा चुनावों में भी जीत मिलने की उम्मीद है।

सतीशन ने कहा कि एर्नाकुलम, मलप्पुरम, वायनाड, इडुक्की और पथानामथिट्टा में 43 सीटों पर क्लीन स्वीप संभव है। मतदान प्रतिशत में वृद्धि ने हमारे आत्मविश्वास को और मजबूत किया है।

उन्होंने कहा कि सत्ताधारी गठबंधन को निशाना बनाते हुए उन्होंने सीपीआई(एम) और भाजपा के बीच गुप्त मिलीभगत का आरोप लगाया और दावा किया कि यह बेनकाब हो गई है।

उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता के. सुधाकरन के साथ मीडिया द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार की भी आलोचना की और मीडिया से आत्मनिरीक्षण करने का आग्रह किया।

सत्ता विरोधी भावना को उजागर करते हुए सतीशन ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में यूडीएफ ने उन क्षेत्रों में क्षेत्रवार विकल्प विकसित किए हैं जहां सरकार विफल रही है।

उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में यूडीएफ की लहर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।

मंत्रियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने दावा किया कि पिछले चुनावों के विपरीत, कई मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्रों तक ही सीमित रहे।

--आईएएनएस